Руслан КОСТЫШИН: «Если бы это был хоккей, то менял бы игроков пятерками»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничейный результат с «Ворсклой» (0:0) в матче 27-го тура УПЛ.

«В первую очередь доволен, что пообщался с Юрием Максимовым. Мы уже давние друзья, да и почти весь тренерский штаб «Ворсклы» - мои друзья. Он спросил у меня, почему я не вышел на общение перед матчем, но у меня традиция обойти поле, и поэтому пообщались только после матча.

Сказал, что его команда была свежее и более острая. Мне показалось, что мы сегодня очень тяжело переключались.

Возможно, немного уже игроки и устали, ведь это уже седьмая игра, и, скорее всего, именно эта игра была самая невыразительная.

Однако для нас стратегически важно было набрать это очко.

Сейчас на команду идет дополнительное давление, ведь мы не на той позиции, где хотели быть, и поэтому есть психологическое давление. Но футболисты все стараются.

Это была такая игра, что если бы я был хоккейным тренером, то менял бы игроков пятерками, ведь сегодня выпадали почти все, а не один игрок», – прокомментировал Костышин.