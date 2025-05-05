Другие новости05 мая 2025, 15:30 |
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ФОТО. Без юбки. Джорджина Родригес впечатлила новыми кадрами
Джорджина Родригес сияет в Нью-Йорке
05 мая 2025, 15:30 |
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Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, произвела фурор в Нью-Йорке своим откровенным образом.
31-летняя испанка появилась в Верхнем Ист-Сайде в бежевом кожаном жакете и чёрном боди, полностью отказавшись от брюк или юбки.
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Её наряд дополнили капроновые колготки, туфли на каблуках и сумка Hermes Birkin.
Также напомним, что Джорджина и Роналду воспитывают двоих общих детей, а у футболиста есть ещё трое от предыдущих отношений и суррогатной матери.
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