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  4. ФОТО. Без юбки. Джорджина Родригес впечатлила новыми кадрами
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05 мая 2025, 15:30 |
699
0

ФОТО. Без юбки. Джорджина Родригес впечатлила новыми кадрами

Джорджина Родригес сияет в Нью-Йорке

05 мая 2025, 15:30 |
699
0
ФОТО. Без юбки. Джорджина Родригес впечатлила новыми кадрами
Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, произвела фурор в Нью-Йорке своим откровенным образом.

31-летняя испанка появилась в Верхнем Ист-Сайде в бежевом кожаном жакете и чёрном боди, полностью отказавшись от брюк или юбки.

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Её наряд дополнили капроновые колготки, туфли на каблуках и сумка Hermes Birkin.

Также напомним, что Джорджина и Роналду воспитывают двоих общих детей, а у футболиста есть ещё трое от предыдущих отношений и суррогатной матери.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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