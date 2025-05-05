ФОТО. Без юбки. Джорджина Родригес впечатлила новыми кадрами

Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, произвела фурор в Нью-Йорке своим откровенным образом.

31-летняя испанка появилась в Верхнем Ист-Сайде в бежевом кожаном жакете и чёрном боди, полностью отказавшись от брюк или юбки.

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Её наряд дополнили капроновые колготки, туфли на каблуках и сумка Hermes Birkin.

Также напомним, что Джорджина и Роналду воспитывают двоих общих детей, а у футболиста есть ещё трое от предыдущих отношений и суррогатной матери.