Динамо сообщило о смерти фаната Француза, который ушел на войну
Даниил Ковальчук был представителем фанатского движения с 2012 года
Футбольный клуб «Динамо» сообщил о смерти своего болельщика Даниила Ковальчука с позывным «Француз».
Даниэль присоединился к фанатскому движению киевского клуба в 2012 году. С 2014 года присоединился к полку «Азов». Участвовал в многочисленных военных операциях.
После увольнения со службы обучал людей работать с оружием, а также продолжал болеть за родную команду.
В 2022 году снова ушел на войну. В 2025 году здоровье Даниэля Ковальчука дало о себе знать, и он умер в Киеве 3 мая.
Футбольный клуб «Динамо» выражает соболезнования родным и близким военного и настоящего фаната футбола.
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