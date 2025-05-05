Динамо сообщило о смерти фаната Француза, который ушел на войну

Футбольный клуб «Динамо» сообщил о смерти своего болельщика Даниила Ковальчука с позывным «Француз».

Даниэль присоединился к фанатскому движению киевского клуба в 2012 году. С 2014 года присоединился к полку «Азов». Участвовал в многочисленных военных операциях.

После увольнения со службы обучал людей работать с оружием, а также продолжал болеть за родную команду.

В 2022 году снова ушел на войну. В 2025 году здоровье Даниэля Ковальчука дало о себе знать, и он умер в Киеве 3 мая.

Футбольный клуб «Динамо» выражает соболезнования родным и близким военного и настоящего фаната футбола.