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  4. Динамо сообщило о смерти фаната Француза, который ушел на войну
Украина
05 мая 2025, 16:00 |
1176
1

Динамо сообщило о смерти фаната Француза, который ушел на войну

Даниил Ковальчук был представителем фанатского движения с 2012 года

05 мая 2025, 16:00 |
1176
1
Динамо сообщило о смерти фаната Француза, который ушел на войну
ФК Динамо Киев

Футбольный клуб «Динамо» сообщил о смерти своего болельщика Даниила Ковальчука с позывным «Француз».

Даниэль присоединился к фанатскому движению киевского клуба в 2012 году. С 2014 года присоединился к полку «Азов». Участвовал в многочисленных военных операциях.

После увольнения со службы обучал людей работать с оружием, а также продолжал болеть за родную команду.

В 2022 году снова ушел на войну. В 2025 году здоровье Даниэля Ковальчука дало о себе знать, и он умер в Киеве 3 мая.

Футбольный клуб «Динамо» выражает соболезнования родным и близким военного и настоящего фаната футбола.

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российско-украинская война Динамо Киев болельщики смерть
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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