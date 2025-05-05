Надеется на АПЛ. Джошуа думает над приобретением английского клуба

Супертяж Энтони Джошуа рассматривает возможность стать инвестором футбольного клуба Уотфорд, который выступает в Чемпионшипе.

Джошуа родился и проживает в Уотфорде, который является пригородом Лондона. Спортсмен готов приобрести часть акций клуба.

«Если появляется возможность, то я инвестирую в различные активы. Стараюсь не тратить деньги просто так. Если команда выйдет в АПЛ, то нужно еще какой-то магазин организовать рядом со стадионом – посетителей будет много».

«Пока мы только обсуждаем это», – сказал Джошуа.

Уотфорд завершил сезон Чемпионшипа на 14-й позиции.

Ранее Джошуа стал одним из инвесторов команды Формулы-1 Альпин.