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Англия
05 мая 2025, 17:52 | Обновлено 05 мая 2025, 18:17
831
0

Надеется на АПЛ. Джошуа думает над приобретением английского клуба

Энтони родился и живет в Уотфорде

05 мая 2025, 17:52 | Обновлено 05 мая 2025, 18:17
831
0
Надеется на АПЛ. Джошуа думает над приобретением английского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Супертяж Энтони Джошуа рассматривает возможность стать инвестором футбольного клуба Уотфорд, который выступает в Чемпионшипе.

Джошуа родился и проживает в Уотфорде, который является пригородом Лондона. Спортсмен готов приобрести часть акций клуба.

«Если появляется возможность, то я инвестирую в различные активы. Стараюсь не тратить деньги просто так. Если команда выйдет в АПЛ, то нужно еще какой-то магазин организовать рядом со стадионом – посетителей будет много».

«Пока мы только обсуждаем это», – сказал Джошуа.

Уотфорд завершил сезон Чемпионшипа на 14-й позиции.

Ранее Джошуа стал одним из инвесторов команды Формулы-1 Альпин.

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Энтони Джошуа Уотфорд Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник
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