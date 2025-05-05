Греция05 мая 2025, 14:28 | Обновлено 05 мая 2025, 15:04
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«День, который я запомню». Реакция Яремчука на победу в чемпионате Греции
Роман высказался о триумфе «Олимпиакоса»
05 мая 2025, 14:28 | Обновлено 05 мая 2025, 15:04
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Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук в социальной сети Instagram высказался о победе в чемпионате Греции-2024/25. Для нападающего этот футбольный трофей стал первым в жизни.
«Первый титул всегда особенный. День, который я запомню навсегда», – написал Яремчук.
Перед началом сезона-2024/25 Роман перешел в грецкий клуб. На счету Яремчука 31 матч за «Олимпиакос», в которых форвард оформил девять голов и три ассиста.
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