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Греция
05 мая 2025, 14:28 | Обновлено 05 мая 2025, 15:04
724
0

«День, который я запомню». Реакция Яремчука на победу в чемпионате Греции

Роман высказался о триумфе «Олимпиакоса»

05 мая 2025, 14:28 | Обновлено 05 мая 2025, 15:04
724
0
«День, который я запомню». Реакция Яремчука на победу в чемпионате Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук в социальной сети Instagram высказался о победе в чемпионате Греции-2024/25. Для нападающего этот футбольный трофей стал первым в жизни.

«Первый титул всегда особенный. День, который я запомню навсегда», – написал Яремчук.

Перед началом сезона-2024/25 Роман перешел в грецкий клуб. На счету Яремчука 31 матч за «Олимпиакос», в которых форвард оформил девять голов и три ассиста.

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Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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