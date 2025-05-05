«День, который я запомню». Реакция Яремчука на победу в чемпионате Греции

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук в социальной сети Instagram высказался о победе в чемпионате Греции-2024/25. Для нападающего этот футбольный трофей стал первым в жизни.

«Первый титул всегда особенный. День, который я запомню навсегда», – написал Яремчук.

Перед началом сезона-2024/25 Роман перешел в грецкий клуб. На счету Яремчука 31 матч за «Олимпиакос», в которых форвард оформил девять голов и три ассиста.