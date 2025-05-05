Цифры и факты. Важнейшие события 27-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 27-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо», 3-й раз разгромив «Ингулец», одерживает 20-ю победу в этом сезоне.

Бело-синие празднуют 50-ю викторию под руководством Александра Шовковского (ЧУ–- 43, КУ – 3, ЕК – 4).

Динамовцы становятся авторами 70-й победы гостей в сезоне-2024/25.

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 29 матчей (+22=7), а гостевая – 14 (+10=4).

Динамовцы забивают 12 игр кряду.

Автогол защитника «Ингульца» Александра Дихтярука, оказывается для «Динамо» 150-м во всех турнирах при Александре Шовковском (ЧУ – 125, КУ – 7, ЕК – 18).

4-й раз поражает ворота красно-желтых Николай Шапаренко, 3-й – Владислав Ванат.

Безголевая серия подопечных Василия Кобина достигает 315 минут.

«Шахтер» 4-й раз подряд берет верх над «Черноморцем» (мячи 12-2).

Горняки наносят «морякам» рекордный для украинских чемпионатов 20-й разгром.

Оранжево-черные забивают сине-черным 10 игр кряду.

Невертон становится автором 11-го дубля «Шахтера» в поединках с «Черноморцем». При этом второй его гол оказывается 120-м для дончан в баталиях с одесситами в УПЛ.

Артем Бондаренко забивает 35-й мяч в карьере (ЧУ – 32, КУ – 2, ЕК – 1).

Общая безвыигрышная серия «Черноморца» во встречах с «Шахтером» достигает 12 матчей (=2-10), а домашняя – 19 (=5-14).

«Моряки» терпят 4-е поражение подряд (мячи 2-8), а горняки одерживают 4-ю кряду победу в гостях (мячи 10-1).

Одесситы продлевают свою безничейную серию до 16 игр (+2-14).

«Александрия» 3-й раз подряд берет верх над «Полесьем» (мячи 5-2).

Черно-желто-зеленые одерживают 3-ю победу подряд (мячи 6-2).

Руслан Ротань празднует 30-ю викторию в УПЛ на тренерском посту.

Кирилл Ковалец становится вторым игроком «Александрии» после Евгения Банады, проведшим 150 матчей в чемпионатах Украины.

«Рух» и «Кривбасс» 3-й раз подряд делят очки между собой.

Желто-черные и бело-красно-черные становятся авторами 20-й нулевой ничьи в этом сезоне.

«Рух» подписывает 50-ю мировую в элитном дивизионе, в том числе 10-ю в нынешнем чемпионате.

70-й матч в УПЛ проводит Виталий Пономарев (+23=29-18, 83-67).

Желто-черные 40-й раз играют на «ноль» в чемпионатах Украины.

«Кривбасс» проводит 10-й сухой матч в сезоне-2024/25, а «Рух» – 10-й безголевой.

Сухая серия подопечных Юрия Вернидуба достигает 326 минут, а гостевая безголевая – 320.

Молдаванин Владислав Бабогло становится автором первого автогола «Карпат» в элитном дивизионе и 60-го «самострела» легионеров в истории УПЛ

3-й раз поражает ворота «Левого берега» Амбросий Чачуа.

Третий матч подряд совершают «самострел» соперники зелено-белых.

«Заря» с 4-й попытки впервые отбирает очки у ЛНЗ.

55-й мяч в украинской карьере забивает Филипп Будковский (ЧУ – 50, КУ – 4, ЕК – 1).

ФК Заря

Роман Вантух становится автором 20-го автогола сезона-2024/25.

ЛНЗ подписывает третью мировую подряд.

Роман Григорчук проводит 10-й матч в УПЛ во главе «сиреневых» (+2=3-5, 6-10).

Черкасщане устанавливают личный антирекорд, продлив безвыигрышную серию до 6 игр (=3-3).

«Верес» проводит 10-й безголевой матч и терпит 10-е поражение в этом сезоне.

Подопечные Олега Шандрука прерывают три свои домашние серии: победную – из 3-х игр, беспроигрышную – из 9 (+5=4) и рекордную голевую – из 10. Последний раз красно-черные уступали гостям 1 сентября 2024 года - 1:3 с «Левым берегом», а не забивали в родных стенах – 18 августа 2024-го – 0:2 с «Кривбассом».

Богдан Когут становится первым голкипером в истории украинских чемпионатов, заработавшим красную карточку на скамье запасных.

Ростислав Тарануха открывает голевой счет «Оболони» в поединках с «Вересом» – на 297-й минуте.

«Колос» 20-й раз расходится по нулям с соперниками в элитном дивизионе.

Ковалевцы повторяют личный антирекорд, продлив безвыигрышную домашнюю серию до 10 игр (=6-4).

«Колоски» проводят 60-й сухой матч в УПЛ, в том числе 10-й в нынешнем чемпионате.

«Ворскла» не может забить «Колосу» 363 минуты кряду.

150-й матч в чемпионатах Украины проводят Павел Полегенько («Карпаты») и Алексей Хобленко («Черноморец»), 50-й – Самсон Иеде («Ворскла») и Ростислав Тарануха («Оболонь»), 1-й – Антон Жилкин («Ингулец»), Арсен Залипка и Богдан Кирикович (оба - «Рух»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Евгений Пасич («Ворскла»), в 3-м – Сергей Булеца («Александрия»).

50-й мяч в УПЛ забивает Филипп Будковский, 25-й – Николай Шапаренко, 15-й – Амбросий Чачуа (первый в ворота «Левого берега»), 5-й – Невертон, 1-й – Олег Синица (в 28-й игре).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Олег Ильин («Оболонь»).

2-й дубль в чемпионатах Украины делает Амбросий Чачуа, 1-й – Невертон (в 29-й игре).

ФК Шахтер. Невертон

4-й матч подряд поражает ворота соперников Владислав Ванат, 3-й – Теди Цара.

2-й «самострел» в карьере совершают Владислав Бабогло и Роман Вантух, 1-й Александр Дихтярук (в 9-й игре) и Андрей Якимив (в 57-й).

10-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Иван Пахолюк, 5-й – Денис Марченко, 1-й – Юрий-Владимир Герета (в 6-й игре).

2-ю красную карточку получает Пабло Альварес, 1-ю – Георгий Майсурадзе (в 14-й игре), Георгий Куция (в 19-й) и Богдан Когут (в 65-й).

60-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывает для своей команды Венделл Габриел («Верес»), 50-й – Ростислав Тарануха («Оболонь»).

100-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Киевской области Николай Балакин, 10-й – днепрянин Дмитрий Евтухов и Денис Резников из Каменского, отметивший юбилей первым удалением футболиста гостей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ