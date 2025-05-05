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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 14:08 |
293
1

Клуб УПЛ всерьез присматривается к бразильскому легионеру Металлиста

Габриэл Гомес может вскоре пойти на повышение в украинском клубном футболе

05 мая 2025, 14:08 |
293
1
Клуб УПЛ всерьез присматривается к бразильскому легионеру Металлиста
fcmetalist.com.ua. Габриэл Гомес

25-летний центральный защитник «Металлиста» Габриэл Гомес входит в сферу интересов одного из клубов украинской Премьер-лиги, сообщает телеграм-канал Inside UPL.

Источник не раскрывает название клуба элиты, в фокус внимания которого попал бразилец, однако подчеркивает серьезный уровень заинтересованности в игроке.

В настоящий момент контракт Гомеса принадлежит бразильскому клубу «Интер де Минас», а в «Металлисте» он уже второй год проводит на правах аренды и харьковчане не спешат с ним прощаться.

Впервые в украинском футболе Габриэл Гомес появился в сентябре 2022 года. Тогда его арендовал «Днепр-1», где он сыграл 5 матчей, а затем оказался в «Металлисте».

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Габриэл Гомес Феррейра Металлист Харьков трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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⚒️Вітальок/ назавжди Фан Мурлики😸❤️
Шахтёр? Все лучшие бразильцы мира🌍🇧🇷 должны играть у нас! 🧡🖤 😊 Не в обиду харьковчанам...
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