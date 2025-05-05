Клуб УПЛ всерьез присматривается к бразильскому легионеру Металлиста

25-летний центральный защитник «Металлиста» Габриэл Гомес входит в сферу интересов одного из клубов украинской Премьер-лиги, сообщает телеграм-канал Inside UPL.

Источник не раскрывает название клуба элиты, в фокус внимания которого попал бразилец, однако подчеркивает серьезный уровень заинтересованности в игроке.

В настоящий момент контракт Гомеса принадлежит бразильскому клубу «Интер де Минас», а в «Металлисте» он уже второй год проводит на правах аренды и харьковчане не спешат с ним прощаться.

Впервые в украинском футболе Габриэл Гомес появился в сентябре 2022 года. Тогда его арендовал «Днепр-1», где он сыграл 5 матчей, а затем оказался в «Металлисте».