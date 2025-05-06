Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль выбрал ключевого игрока для победы над Интером. Это не Рафинья
Лига чемпионов
06 мая 2025, 11:11 |
401
2

Ямаль выбрал ключевого игрока для победы над Интером. Это не Рафинья

Юный вингер считает, что ключевое значение может иметь Дани Ольмо

06 мая 2025, 11:11 |
401
2
Ямаль выбрал ключевого игрока для победы над Интером. Это не Рафинья
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» и «Барселона».

Матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Первая игра завершилась со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации издания El Nacional, вингер каталонской команды Ламин Ямаль считает, что ключевым игроком встречи должен стать полузащитник «сине-гранатовых» Дани Ольмо. По мнению юного суперталанта, хавбек сможет дестабилизировать оборону «Интера» своими умными передвижениями между линиями.

В сезоне 2024/25 Дани Ольмо провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

По теме:
ОЛЬМО: «Двойная опека Ямаля предоставит нам больше пространства»
ВИДЕО. Звезду Интера обвинили в изнасиловании порноактрисы
«Я чувствовал». Рафинья объяснил, почему провалился в Барсе времен Хави
Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Ламин Ямаль Дани Ольмо
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Футбол | 06 мая 2025, 09:20 8
Интер – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Интер – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч

Ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 6 мая в 22:00 по Киеву

Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Футбол | 06 мая 2025, 08:49 3
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»

Легендарный тренер выбрал Пеле

Из зоны комфорта. По горячим следам откровения от Трента
Футбол | 06.05.2025, 10:54
Из зоны комфорта. По горячим следам откровения от Трента
Из зоны комфорта. По горячим следам откровения от Трента
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Футбол | 05.05.2025, 19:42
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Футбол | 05.05.2025, 18:19
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
в принципі він просто озвувив очевидні речі - адже Ольмо таки суттєво допоміг в першому матчі, але це швидше мінус журналізду, а не гравцю - навіщо питати його про те що не в його компетенції
Ответить
0
Saar
Млять, та він ще й тренер-стратег, йопта🤣🤣🤣
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
06.05.2025, 02:00 7
Футбол
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 48
Футбол
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
05.05.2025, 03:13 7
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Финал закончился со счетом 7:0
ЧМ по хоккею U-18. Финал закончился со счетом 7:0
04.05.2025, 13:19
Хоккей
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
04.05.2025, 08:47 4
Бокс
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
04.05.2025, 12:31 4
Хоккей
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
05.05.2025, 19:24 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем