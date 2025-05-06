Ямаль выбрал ключевого игрока для победы над Интером. Это не Рафинья
Юный вингер считает, что ключевое значение может иметь Дани Ольмо
Во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» и «Барселона».
Матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Первая игра завершилась со счетом 3:3.
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По информации издания El Nacional, вингер каталонской команды Ламин Ямаль считает, что ключевым игроком встречи должен стать полузащитник «сине-гранатовых» Дани Ольмо. По мнению юного суперталанта, хавбек сможет дестабилизировать оборону «Интера» своими умными передвижениями между линиями.
В сезоне 2024/25 Дани Ольмо провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
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