Ямаль выбрал ключевого игрока для победы над Интером. Это не Рафинья

Во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» и «Барселона».

Матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Первая игра завершилась со счетом 3:3.

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По информации издания El Nacional, вингер каталонской команды Ламин Ямаль считает, что ключевым игроком встречи должен стать полузащитник «сине-гранатовых» Дани Ольмо. По мнению юного суперталанта, хавбек сможет дестабилизировать оборону «Интера» своими умными передвижениями между линиями.

В сезоне 2024/25 Дани Ольмо провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.