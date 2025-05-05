Левандовски дал важное обещание игрокам Барсы перед полуфиналом ЛЧ

Во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» и «Барселона».

Матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Первая игра завершилась со счетом 3:3.

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После нескольких недель отсутствия в этом матче сможет сыграть польский форвард каталонцев Роберт Левандовски. Перед поединком он пообещал своим партнерам по команде и главному тренеру, что забьет минимум 1 гол в ворота соперника, если его выпустят на поле.

В сезоне 2024/25 Роберт Левандовски провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 40 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.