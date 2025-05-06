Реал определил самую проблемную позицию в команде. Летом будет трансфер

Руководство мадридского «Реала» считает, что позиция центрального защитника сейчас является наиболее проблемной в команде. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

Дело в том, что Эдер Милитао и Давид Алаба разочаровали королевский клуб своей травматичностью, а Антонио Рюдигер – нестабильностью. Молодой Рауль Асенсио же оказался банально не готовым к тому, чтобы взять на себя роль лидера обороны.

Летом «сливочные» приложат все усилия, чтобы подписать нового центрбека топ-уровня.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 75 очков в 34 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). Также команда уступила «Барселоне» (2:3) в финале Кубка Испании.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Барселоной» и мадридским «Реалом».