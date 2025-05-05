Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Иван Батист поедет на просмотр в Лиссабон
Лиссабонская «Бенфика» интересуется украинским защитником «Кривбасса» Иваном Батистом, сообщает издание Футбол 24.
По информации источника, руководство «орлов» пригласило 16-летнего футболиста на просмотр, и он отправится в Лиссабон уже летом.
Также отмечается, что ранее интерес к игроку проявлял греческий «Олимпиакос».
Иван Батист является воспитанником «Кривбасса». На его счету 22 поединка за команду на уровне ДЮФЛ и 2 забитых мяча.
Напомним, цвета «Бенфики» уже защищает один украинский футболист - вратарь национальной сборной Украины Анатолий Трубин.
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