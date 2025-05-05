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Португалия
05 мая 2025, 17:49 | Обновлено 05 мая 2025, 18:28
2809
1

Бенфика пригласила в клуб украинского защитника

Иван Батист поедет на просмотр в Лиссабон

05 мая 2025, 17:49 | Обновлено 05 мая 2025, 18:28
2809
1
Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
ФК Кривбасс. Иван Батист

Лиссабонская «Бенфика» интересуется украинским защитником «Кривбасса» Иваном Батистом, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, руководство «орлов» пригласило 16-летнего футболиста на просмотр, и он отправится в Лиссабон уже летом.

Также отмечается, что ранее интерес к игроку проявлял греческий «Олимпиакос».

Иван Батист является воспитанником «Кривбасса». На его счету 22 поединка за команду на уровне ДЮФЛ и 2 забитых мяча.

Напомним, цвета «Бенфики» уже защищает один украинский футболист - вратарь национальной сборной Украины Анатолий Трубин.

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Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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MaximusOne
Далекий родич Батістути ?)
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