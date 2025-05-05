Бенфика пригласила в клуб украинского защитника

Лиссабонская «Бенфика» интересуется украинским защитником «Кривбасса» Иваном Батистом, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, руководство «орлов» пригласило 16-летнего футболиста на просмотр, и он отправится в Лиссабон уже летом.

Также отмечается, что ранее интерес к игроку проявлял греческий «Олимпиакос».

Иван Батист является воспитанником «Кривбасса». На его счету 22 поединка за команду на уровне ДЮФЛ и 2 забитых мяча.

Напомним, цвета «Бенфики» уже защищает один украинский футболист - вратарь национальной сборной Украины Анатолий Трубин.