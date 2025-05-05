На стадионе Динамо прошла благотворительная тренировка

4 мая на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве состоялась благотворительная тренировка по инициативе бегового клуба Secta Run Club, сети спортхабов ЕБШ и благотворительного фонда Патронатной службы «Ангелы».

Целью тренировки стала популяризация здорового образа жизни и благотворительный сбор в поддержку Патронатной службы «Ангелы», которая занимается лечение раненых бойцов третьей штурмовой бригады. К событию присоединились граждане, которые оплатили благотворительный взнос.

«Мы сопровождаем военного с момента ранения до возвращения в строй или пока есть такая необходимость. Занимаемся лечением, реабилитацией, помогаем с оформлением документов, обеспечиваем вещами первой необходимости. Если раненый подвергся ампутации – ищем протезный центр и занимаемся вопросами протезирования», – сообщила Наталья Соловьева, коммуникатор Патронатной службы «Ангелы».

«Мы создали также линейку продукции, все средства от продажи которой идут на лечение воинов. Кроме того, сейчас у нас открыт большой сбор на 30 миллионов гривен, из которых на данный момент мы собрали 18. На сегодняшнюю благотворительную тренировку пришло полторы сотни участников, каждый из которых сделал взнос от 500 гривен, за что мы им благодарны!» – рассказала военная 3-й штурмовой Ксения Ганчарова.

Фотогалерея с тренировки: