Шовковский добыл юбилейную победу во главе Динамо

В матче с «Ингульцом» (4:0) «Динамо» отпраздновало 50-ю викторию во всех официальных турнирах под руководством Александра Шовковского, в том числе 17-ю с крупным счетом. 43 победы киевляне одержали в чемпионатах Украины, 4 – в еврокубках и 3 – в Кубке Украины.

Юбилейным, к слову, оказался и гол, забитый в свои ворота защитником красно-желтых Александром Дихтяруком – 150-м для динамовцев при Шовковском (ЧУ – 125, КУ – 7, ЕК –18).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Александра Шовковского во главе Динамо