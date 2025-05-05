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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 12:29 | Обновлено 05 мая 2025, 12:51
105
0

Шовковский добыл юбилейную победу во главе Динамо

Наставник киевлян отпраздновал 50-ю викторию

05 мая 2025, 12:29 | Обновлено 05 мая 2025, 12:51
105
0
Шовковский добыл юбилейную победу во главе Динамо
ФК Динамо

В матче с «Ингульцом» (4:0) «Динамо» отпраздновало 50-ю викторию во всех официальных турнирах под руководством Александра Шовковского, в том числе 17-ю с крупным счетом. 43 победы киевляне одержали в чемпионатах Украины, 4 – в еврокубках и 3 – в Кубке Украины.

Юбилейным, к слову, оказался и гол, забитый в свои ворота защитником красно-желтых Александром Дихтяруком – 150-м для динамовцев при Шовковском (ЧУ – 125, КУ – 7, ЕК –18).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Александра Шовковского во главе Динамо

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

28.04.2023

Чемпионат Украины

Металлист

3:1 (г)

10-й

11.12.2023

Чемпионат Украины

Оболонь

2:0 (д)

20-й

01.05.2024

Чемпионат Украины

Верес

3:0 (д)

30-й

14.09.2024

Чемпионат Украины

Заря

2:0 (г)

40-й

16.12.2024

Чемпионат Украины

Верес

1:0 (д)

50-й

03.05.2025

Чемпионат Украины

Ингулец

4:0 (г)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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