Шовковский добыл юбилейную победу во главе Динамо
Наставник киевлян отпраздновал 50-ю викторию
В матче с «Ингульцом» (4:0) «Динамо» отпраздновало 50-ю викторию во всех официальных турнирах под руководством Александра Шовковского, в том числе 17-ю с крупным счетом. 43 победы киевляне одержали в чемпионатах Украины, 4 – в еврокубках и 3 – в Кубке Украины.
Юбилейным, к слову, оказался и гол, забитый в свои ворота защитником красно-желтых Александром Дихтяруком – 150-м для динамовцев при Шовковском (ЧУ – 125, КУ – 7, ЕК –18).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Александра Шовковского во главе Динамо
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
28.04.2023
|
Чемпионат Украины
|
Металлист
|
3:1 (г)
|
10-й
|
11.12.2023
|
Чемпионат Украины
|
Оболонь
|
2:0 (д)
|
20-й
|
01.05.2024
|
Чемпионат Украины
|
Верес
|
3:0 (д)
|
30-й
|
14.09.2024
|
Чемпионат Украины
|
Заря
|
2:0 (г)
|
40-й
|
16.12.2024
|
Чемпионат Украины
|
Верес
|
1:0 (д)
|
50-й
|
03.05.2025
|
Чемпионат Украины
|
Ингулец
|
4:0 (г)
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