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Кубок Украины
05 мая 2025, 12:51 | Обновлено 05 мая 2025, 13:13
247
0

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины среди женщин

Металлист сыграет против Колоса, а Систерс встретятся с Ворсклой

05 мая 2025, 12:51 | Обновлено 05 мая 2025, 13:13
247
0
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины среди женщин
УАФ. Кубок Украины по футболу среди женщин

2 мая после заключительного поединка 1/4 финала определились все полуфиналисты розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона-2024/2025.

Сегодня, 5 мая, состоялась жеребьевка полуфиналов. Поединки этой стадии пройдут 21 мая. Харьковский «Металлист» сыграет против «Колоса» из Ковалевки, а одесский клуб «Систерс» встретится с полтавской «Ворсклой».

Кубок Украины 2024/25 среди женских команд

Жеребьевка 1/2 финала, 5 мая

  • «Металлист 1925» (Харьков) – «Колос» (Ковалевка)
  • «Систерс» (Одесса) – «Ворскла» (Полтава)

Финал турнира состоится 10 июня.

ФОТО. Результаты жеребьевки Кубка Украины среди женщин

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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