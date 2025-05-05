Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины среди женщин
Металлист сыграет против Колоса, а Систерс встретятся с Ворсклой
2 мая после заключительного поединка 1/4 финала определились все полуфиналисты розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона-2024/2025.
Сегодня, 5 мая, состоялась жеребьевка полуфиналов. Поединки этой стадии пройдут 21 мая. Харьковский «Металлист» сыграет против «Колоса» из Ковалевки, а одесский клуб «Систерс» встретится с полтавской «Ворсклой».
Кубок Украины 2024/25 среди женских команд
Жеребьевка 1/2 финала, 5 мая
- «Металлист 1925» (Харьков) – «Колос» (Ковалевка)
- «Систерс» (Одесса) – «Ворскла» (Полтава)
Финал турнира состоится 10 июня.
ФОТО. Результаты жеребьевки Кубка Украины среди женщин
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