Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины среди женщин

2 мая после заключительного поединка 1/4 финала определились все полуфиналисты розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона-2024/2025.

Сегодня, 5 мая, состоялась жеребьевка полуфиналов. Поединки этой стадии пройдут 21 мая. Харьковский «Металлист» сыграет против «Колоса» из Ковалевки, а одесский клуб «Систерс» встретится с полтавской «Ворсклой».

Кубок Украины 2024/25 среди женских команд

Жеребьевка 1/2 финала, 5 мая

«Металлист 1925» (Харьков) – «Колос» (Ковалевка)

«Систерс» (Одесса) – «Ворскла» (Полтава)

Финал турнира состоится 10 июня.

ФОТО. Результаты жеребьевки Кубка Украины среди женщин