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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 12:22 | Обновлено 05 мая 2025, 12:27
92
0

После 7-летней паузы Шахтер оформил 11-й дубль в матчах с Черноморцем

Больше дублей горняки сделали только в ворота трех клубов

05 мая 2025, 12:22 | Обновлено 05 мая 2025, 12:27
92
0
После 7-летней паузы Шахтер оформил 11-й дубль в матчах с Черноморцем
ФК Шахтер. Бразилец Невертон оформил дубль в ворота Черноморца

После 7-летнего перерыва «Шахтер» оформил 11-й дубль в матчах с «Черноморцем» в чемпионатах Украины. 6 дуплетов горняки сделали дома и 5 в гостях. 7 раз забивали по два мяча легионеры оранжево-черных, в том числе дважды Луис Адриану, 4 – украинцы.

Самыми скоростным оказался дубль Луиса Андриану 5 октября 2008 года – с интервалом в одну минуту. А самым быстрый сотворил Факундо Феррейра 16 февраля 2018-го, второй раз поразив ворота одесситов на 41-й минуте.

К слову, больше дублей «Шахтер» сделал только в поединках с «Мариуполем», «Зарей» и запорожским «Металлургом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество дублей Шахтера одному сопернику в чемпионатах Украины

ДБ

Соперник

Первый

Автор дубля

Последний

Автор дубля

18

Мариуполь

09.07.1997

Сергей АТЕЛЬКИН

18.09.2021

Георгий СУДАКОВ

16

Заря

18.09.1995

Игорь ПЕТРОВ

15.10.2021

ТЕТЕ

14

Металлург З

19.06.1994

Сергей АТЕЛЬКИН

28.08.2015

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

11

Карпаты

07.11.1993

Валерий КРИВЕНЦОВ

10.03.2019

Виктор КОВАЛЕНКО

11

Ворскла

11.06.1997

Александр БАБИЙ

03.08.2024

Николай МАТВИЕНКО

11

Черноморец

11.09.1993

Олег МАТВЕЕВ

03.05.2025

НЕВЕРТОН

10

Волынь

18.10.1992

Олег МАТВЕЕВ

21.11.2015

МАРЛОС

10

Кривбасс

01.11.1992

Сергей АТЕЛЬКИН

03.03.2024

Дмитрий КРЫСЬКИВ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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