После 7-летней паузы Шахтер оформил 11-й дубль в матчах с Черноморцем

После 7-летнего перерыва «Шахтер» оформил 11-й дубль в матчах с «Черноморцем» в чемпионатах Украины. 6 дуплетов горняки сделали дома и 5 в гостях. 7 раз забивали по два мяча легионеры оранжево-черных, в том числе дважды Луис Адриану, 4 – украинцы.

Самыми скоростным оказался дубль Луиса Андриану 5 октября 2008 года – с интервалом в одну минуту. А самым быстрый сотворил Факундо Феррейра 16 февраля 2018-го, второй раз поразив ворота одесситов на 41-й минуте.

К слову, больше дублей «Шахтер» сделал только в поединках с «Мариуполем», «Зарей» и запорожским «Металлургом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество дублей Шахтера одному сопернику в чемпионатах Украины