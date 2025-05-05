После 7-летней паузы Шахтер оформил 11-й дубль в матчах с Черноморцем
Больше дублей горняки сделали только в ворота трех клубов
После 7-летнего перерыва «Шахтер» оформил 11-й дубль в матчах с «Черноморцем» в чемпионатах Украины. 6 дуплетов горняки сделали дома и 5 в гостях. 7 раз забивали по два мяча легионеры оранжево-черных, в том числе дважды Луис Адриану, 4 – украинцы.
Самыми скоростным оказался дубль Луиса Андриану 5 октября 2008 года – с интервалом в одну минуту. А самым быстрый сотворил Факундо Феррейра 16 февраля 2018-го, второй раз поразив ворота одесситов на 41-й минуте.
К слову, больше дублей «Шахтер» сделал только в поединках с «Мариуполем», «Зарей» и запорожским «Металлургом».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество дублей Шахтера одному сопернику в чемпионатах Украины
|
ДБ
|
Соперник
|
Первый
|
Автор дубля
|
Последний
|
Автор дубля
|
18
|
Мариуполь
|
09.07.1997
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
18.09.2021
|
Георгий СУДАКОВ
|
16
|
Заря
|
18.09.1995
|
Игорь ПЕТРОВ
|
15.10.2021
|
ТЕТЕ
|
14
|
Металлург З
|
19.06.1994
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
28.08.2015
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
11
|
Карпаты
|
07.11.1993
|
Валерий КРИВЕНЦОВ
|
10.03.2019
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
11
|
Ворскла
|
11.06.1997
|
Александр БАБИЙ
|
03.08.2024
|
Николай МАТВИЕНКО
|
11
|
Черноморец
|
11.09.1993
|
Олег МАТВЕЕВ
|
03.05.2025
|
НЕВЕРТОН
|
10
|
Волынь
|
18.10.1992
|
Олег МАТВЕЕВ
|
21.11.2015
|
МАРЛОС
|
10
|
Кривбасс
|
01.11.1992
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
03.03.2024
|
Дмитрий КРЫСЬКИВ
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