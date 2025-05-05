Шахтер обновил свой же рекорд чемпионатов Украины

«Шахтер» нанес 20-й разгром «Черноморцу» (3:0), обновив тем самым свой же рекорд чемпионатов Украины. 12 раз горняки выигрывали у «моряков» с разницей в три и более мяча в родных стенах и 8 – в гостях. 6 крупных викторий оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 4 – с Валерием Яремченко и Паулу Фонсекой, 3 – с Марино Пушичем, по 1 – с Виктором Прокопенко, Берндом Шустером и Роберто Де Дзерби.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, нанесшие наибольшее количество разгромов одному сопернику