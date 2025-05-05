Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер обновил свой же рекорд чемпионатов Украины
Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 12:14 | Обновлено 05 мая 2025, 12:19
199
0

Шахтер обновил свой же рекорд чемпионатов Украины

Горняки 20-й раз выиграли у «Черноморца» с крупным счетом

05 мая 2025, 12:14 | Обновлено 05 мая 2025, 12:19
199
0
Шахтер обновил свой же рекорд чемпионатов Украины
ФК Шахтер

«Шахтер» нанес 20-й разгром «Черноморцу» (3:0), обновив тем самым свой же рекорд чемпионатов Украины. 12 раз горняки выигрывали у «моряков» с разницей в три и более мяча в родных стенах и 8 – в гостях. 6 крупных викторий оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 4 – с Валерием Яремченко и Паулу Фонсекой, 3 – с Марино Пушичем, по 1 – с Виктором Прокопенко, Берндом Шустером и Роберто Де Дзерби.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, нанесшие наибольшее количество разгромов одному сопернику

КП

Клуб

Соперник

Первая

Счет

Последняя

Счет

20

Шахтер

Черноморец

13.06.1993

4:1 (д)

03.05.2025

3:0 (г)

18

Шахтер

Карпаты

07.11.1993

3:0 (д)

02.11.2019

3:0 (г)

18

Шахтер

Заря

14.11.1993

4:0 (г)

24.05.2023

3:0 (г)

15

Шахтер

Мариуполь

09.07.1997

5:0 (г)

18.09.2021

5:0 (д)

15

Динамо

Ворскла

08.08.1997

4:1 (г)

31.03.2024

5:1 (г)

15

Шахтер

Ворскла

11.06.1997

4:0 (д)

04.08.2024

5:0 (г)

13

Динамо

Металлург З

11.04.1993

4:1 (д)

04.12.2015

6:0 (г)

12

Шахтер

Металлург З

08.08.1993

3:0 (г)

30.11.2014

4:0 (г)

12

Шахтер

Арсенал/ЦСКА

26.10.1996

3:0 (д)

27.10.2018

3:0 (г)

12

Динамо

Черноморец

06.05.1996

3:0 (д)

06.11.2022

3:0 (г)

По теме:
Шовковский добыл юбилейную победу во главе Динамо
После 7-летней паузы Шахтер оформил 11-й дубль в матчах с Черноморцем
Разгромы от Динамо и Шахтера, скандал в Ровно, красивая победа Александрии
цифры и факты Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«На шесть секунд больше». Наставник Фиорентины разгневан из-за гола Довбика
Футбол | 05 мая 2025, 07:59 2
«На шесть секунд больше». Наставник Фиорентины разгневан из-за гола Довбика
«На шесть секунд больше». Наставник Фиорентины разгневан из-за гола Довбика

Раффаэле Палладино считает, что судья позволил играть слишком долго

Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Футбол | 04 мая 2025, 18:38 5
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии

Защитник сборной Украины может остаться в Чемпионшипе

Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026
Хоккей | 04.05.2025, 12:31
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026
Довбик сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров
Футбол | 05.05.2025, 11:05
Довбик сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров
Довбик сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Футбол | 05.05.2025, 03:13
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
05.05.2025, 07:48 4
Футбол
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 47
Футбол
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
04.05.2025, 19:10 2
Снукер
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
04.05.2025, 09:35 6
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 16
Футбол
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
03.05.2025, 21:54 102
Хоккей
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
03.05.2025, 08:55 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем