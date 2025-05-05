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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 13:34 |
1087
0

«Дикий вброс». Журналист раскрыл новые детали подписания легионера в Динамо

Решения по Анхелю Торресу будут принимать после летних сборов

05 мая 2025, 13:34 |
1087
0
«Дикий вброс». Журналист раскрыл новые детали подписания легионера в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Торрес

Украинский журналист Сергей Тищенко прокомментировал слухи, согласно которым киевское «Динамо» решило отказаться от подписания колумбийского вингера Анхеля Торреса:

«Это все дикий вброс. Это все делается ради хайпа и собственных просмотров. Его готовят к летним сборам, а потом уже будут принимать решение. Человек не играл в футбол год. Поэтому быстрые выводы невозможны. Физический и игровой тонус у него не может быть хороший.

Это искусство селекции искать проблемных игроков. Карлос Де Пена также долгое время был без клуба, фактически последние годы не играл, но «Динамо» пригодился. Поэтому такую работу надо делать.

Просто не очень хорошо, что Торреса подозревали в изнасиловании. В Динамо хватало проблемных игроков, которые имели большой талант, но поведение вне поля перечеркивало все. Самый свежий пример – Эдуардо Герреро».

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Дмитрий Вус Источник: Telegram
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