Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий МАКСИМОВ: «Не хочется на игру каких-то туристов брать»
Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 13:03 | Обновлено 05 мая 2025, 13:04
723
0

Юрий МАКСИМОВ: «Не хочется на игру каких-то туристов брать»

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал ничью с «Колосом»

05 мая 2025, 13:03 | Обновлено 05 мая 2025, 13:04
723
0
Юрий МАКСИМОВ: «Не хочется на игру каких-то туристов брать»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал ничью с ковалевским «Колосом» (0:0) в матче 27-го тура УПЛ.

– Я доволен ребятами. Мы приехали – очень хорошее поле было. Контролировали мяч, мы разбирали игру «Колоса», знаем, как они играют, как они забивают голы. Мы где-то сыграли 2-м номером, отошли на свою половину поля, встречали на своей половине и играли на контратаках. Я доволен ребятами. Оба тайма одинаковые. Хочу пожелать «Колосу» удачи, у них хороший тренер. Костышин пришел – мы с ним дружим, общаемся, играем за сборную. Так что я думаю, что с таким тренером будет у них дальше все хорошо.

– Сегодня Челядин вышел на позиции левого полузащитника, Пердута в опорной зоне. Почему так?

– У нас на скамейке было всего 4 игрока. Не хочется каких-то туристов брать, чтобы ехали те, на кого не рассчитываю. Беру на выездную игру тех ребят, которые тренируются, стараются, отдаются на 100 процентов. Челядин – левша. Мы решили поставить его на левый фланг. Думаю, следующая игра у нас будет легче. Затем Салабай подойдет, он пропускал 2 игры из-за красной карточки и сегодня не имел права играть, потому что у нас он в аренде. Мы его оставили, не могли заплатить деньги, чтобы он играл. Кулач еще травмирован.

Эпизод с незасчитанным голом? Я еще не видел момент. Судьи есть – думаю, что там же же на VAR кто-то сидит.

– По вашему мнению, результат закономерен?

– Думаю, да. Мы находимся внизу турнирной таблицы, для нас каждое очко, как глоток воздуха. Спасибо ребятам за то, что они выдержали. Установка была – чтобы они никуда не выбрасывались, потому что команда имела трех нападающих. И Сидоров, и Третьяков, и Великан – очень скоростные ребята, они могли побежать и забить нам гол. Так что мы выдержали, и я благодарю ребят за игру. Двигаемся дальше. Самое главное – что мы контролировали мяч. Я им говорил: «Ребята, не бейте никуда, дайте, чтобы кто-то отобрал у вас мяч. А так вы бьете – и потом защищаемся. Так в футбол не играют». Мы много очков не добрали, потому что у нас такие игры были, что мы могли вничью играть. Где-то, может, планку подняли выше, но хотелось бы, чтобы не на нервах играть каждую игру.

По теме:
Колос-2 – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Роман ГРИГОРЧУК: «Это никуда не годится»
Клуб УПЛ всерьез присматривается к бразильскому легионеру Металлиста
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Колос Ковалевка Колос - Ворскла Юрий Максимов пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Футбол | 05 мая 2025, 07:48 4
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер

Ламин против ухода Феррана Торреса

«На шесть секунд больше». Наставник Фиорентины разгневан из-за гола Довбика
Футбол | 05 мая 2025, 07:59 2
«На шесть секунд больше». Наставник Фиорентины разгневан из-за гола Довбика
«На шесть секунд больше». Наставник Фиорентины разгневан из-за гола Довбика

Раффаэле Палладино считает, что судья позволил играть слишком долго

Реал установил цену на Родриго. Серьезная цифра, есть претенденты
Футбол | 05.05.2025, 13:14
Реал установил цену на Родриго. Серьезная цифра, есть претенденты
Реал установил цену на Родриго. Серьезная цифра, есть претенденты
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
Футбол | 04.05.2025, 19:56
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Бокс | 05.05.2025, 08:23
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
03.05.2025, 08:55 5
Футбол
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
04.05.2025, 00:39 3
Бокс
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
03.05.2025, 21:17 20
Теннис
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 9
Футбол
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
04.05.2025, 09:35 6
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
04.05.2025, 09:11 1
Бокс
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем