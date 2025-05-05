Обнародованы дата и время поединков 29-го тура УПЛ
Матчи пройдут 17 и 18 мая
Дирекция Украинской Премьер-лиги официально утвердила дату и время поединков 29-го тура национальной лиги.
Матчи будут проведены в два дня – с 17 по 18 мая включительно.
Все пять поединков, запланированных на 17 мая начнутся в 13:00, а вот три матча 18 мая стартуют в 15:30.
Украинская премьер-лиги отметила, что расписание матчей 29-го тура может быть скорректировано по итогам 28-го тура.
УПЛ-2024/25. 29-й тур, 17-18 мая
17 мая (суббота)
«Колос» – «Карпаты» – 13:00
«Кривбасс» – «Оболонь» – 13:00
«Заря» – «Полесье» – 13:00
ЛНЗ – «Ворскла» – 13:00
«Левый Берег» – «Рух» – 13:00
18 мая (воскресенье)
«Александрия» – «Верес» – 15:30
«Ингулец» – «Шахтер» – 15:30
«Черноморец» – «Динамо» – 15:30
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