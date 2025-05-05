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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 16:31 | Обновлено 05 мая 2025, 16:33
538
1

Обнародованы дата и время поединков 29-го тура УПЛ

Матчи пройдут 17 и 18 мая

05 мая 2025, 16:31 | Обновлено 05 мая 2025, 16:33
538
1
Обнародованы дата и время поединков 29-го тура УПЛ
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги официально утвердила дату и время поединков 29-го тура национальной лиги.

Матчи будут проведены в два дня – с 17 по 18 мая включительно.

Все пять поединков, запланированных на 17 мая начнутся в 13:00, а вот три матча 18 мая стартуют в 15:30.

Украинская премьер-лиги отметила, что расписание матчей 29-го тура может быть скорректировано по итогам 28-го тура.

УПЛ-2024/25. 29-й тур, 17-18 мая

17 мая (суббота)

«Колос» – «Карпаты» – 13:00

«Кривбасс» – «Оболонь» – 13:00

«Заря» – «Полесье» – 13:00

ЛНЗ – «Ворскла» – 13:00

«Левый Берег» – «Рух» – 13:00

18 мая (воскресенье)

«Александрия» – «Верес» – 15:30

«Ингулец» – «Шахтер» – 15:30

«Черноморец» – «Динамо» – 15:30

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Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Жалобы опять буду звучать. Ведь 14.05 финал кубка Украины
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