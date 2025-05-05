Обнародованы дата и время поединков 29-го тура УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги официально утвердила дату и время поединков 29-го тура национальной лиги.

Матчи будут проведены в два дня – с 17 по 18 мая включительно.

Все пять поединков, запланированных на 17 мая начнутся в 13:00, а вот три матча 18 мая стартуют в 15:30.

Украинская премьер-лиги отметила, что расписание матчей 29-го тура может быть скорректировано по итогам 28-го тура.

УПЛ-2024/25. 29-й тур, 17-18 мая

17 мая (суббота)

«Колос» – «Карпаты» – 13:00

«Кривбасс» – «Оболонь» – 13:00

«Заря» – «Полесье» – 13:00

ЛНЗ – «Ворскла» – 13:00

«Левый Берег» – «Рух» – 13:00

18 мая (воскресенье)

«Александрия» – «Верес» – 15:30

«Ингулец» – «Шахтер» – 15:30

«Черноморец» – «Динамо» – 15:30