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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 11:45 | Обновлено 05 мая 2025, 11:50
816
1

Разгромы от Динамо и Шахтера, скандал в Ровно, красивая победа Александрии

Самые интересные события 27-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

05 мая 2025, 11:45 | Обновлено 05 мая 2025, 11:50
816
1
Разгромы от Динамо и Шахтера, скандал в Ровно, красивая победа Александрии
ФК Полесье

После разгромной победы над «Ингульцом» динамовцы еще на один шаг приблизились к чемпионскому титулу. «Шахтер» разгромил «Черноморец», однако потерял даже математические шансы отстоять титул. Важную, но скандальную победу одержала «Оболонь» в игре с «Вересом». В матче тура «Полесье» в острой борьбе уступило «Александрии».

Удаление тура

Лишь девятнадцать минут отыграл со старта поединка против «Левого берега» полузащитник «Карпат» Альварес. А затем был вынужден покинуть поле. На 8-й минуте испанец получил первый «горчичник», а спустя одиннадцать минут – еще один. Однако это удаление не повлияло на игру львовян. Они все равно выиграли.

Автоголы тура

Сразу два «самострела» были зафиксированы в поединке «Левый берег» – «Карпаты». По одному на каждую команду. И если автогол защитника «львов» Бабогло можно считать несчастным случаем – в него просто угодил мяч после того, как Полегенько пытался выбить футбольный снаряд из пустых ворот, то вот во втором случае было немного иначе. Якымив после прострела с правого фланга атаки неудачно подставился под удар, и от его корпуса мяч залетел в ворота.

Автогол Владислава Бабогло

Автогол Андрея Якымива

Но оба эти «самострела» затмевает мяч, который забил в свои ворота защитник «Зари» Вантух в игре против ЛНЗ. После передачи в левого фланга Роман выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в свои ворота.

Автогол Романа Вантуха

Травмы тура

Очень неприятный момент случился в конце первого тайма матча «Рух» – «Кривбасс». Травмировался ведущий защитник криворожской команды Дибанго. На вторую часть поединка камерунец уже не вышел. Вместо него на поле появился Задерака.

Сложной травмой закончился поединок против «Карпат» и для защитника «Левого берега» Астахова. Он появился на поле на 70-й минуте, а уже на 80-й был вынужден поле покинуть из-за сложного повреждения – перелома ключицы.

Промах тура

В игре против «Кривбасса» дико не везло нападающему «Руха» Карабину. В одном из моментов в первом тайме он не попал практически в пустые ворота: угодил в штангу, чем вызвал нервный смех у наставника «Руха» Виталия Пономарева. Несколькими минутами ранее Ярослав тоже упустил отличный шанс отличиться, все так же проверив на прочность каркас ворот.

Голы тура

Очень крутой мяч в ворота «Черноморца» забил атакующий полузащитник «Шахтера» Невертон. Бразилец принял мяч на левом фланге атаки, сыграв накоротке с партнером, а затем была бразильская магия. Невертон сначала красиво обыграл одного оппонента, затем второго, приблизился на скорости к воротам и точно пробил в дальний угол.

А вот полузащитник «Динамо» Михайленко в игре против «Ингульца» положился, в первую очередь, на силу своего удара, а не на технику. После многоходовой атаки, начатой на правом фланге, мяч в итоге был доставлен на пятачок перед штрафной площадью «казаков», и Николай сильным и точным ударом отправил мяч под перекладину.

Цифра тура

«Черноморец» дома разгромно проиграл «Шахтеру» – 0:3. Донецкая команда для одесситов - ну очень неудобный соперник. Особенно в родных стенах. В последний раз «Черноморец» побеждал «Шахтер» в Одессе 21 год назад – в мае 2004 года.

Констатация тура

После того, как «Динамо» разгромило «Ингулец» (4:0), «Шахтер» уже официально стал экс-чемпионом страны. Подопечные Марино Пушича в нынешнем сезоне потеряли даже математические шансы отстоять свой титул. В свою очередь, «Динамо» осталось добыть две победы в оставшихся трех поединках, чтобы снова примерять чемпионскую корону. Потеряв шансы защитить титул, «горняки» впервые за 25 лет не сыграют в Лиги чемпионов.

Судейство тура

НК Верес

Неоднозначным оказался арбитраж в поединке «Верес» – «Оболонь». С 34-й по 35-ю минуты хозяева поля получили два удаления. Судья Дмитрий Кубряк наградил красной карточкой Куция, а минуту спустя – Когута, который получил свое удаление на скамье для запасных. Страсти на поле накалились до предела, что вылилось в очень жесткие стыки. А за минуту до конца поединка фаны «народного клуба» скандировали нелицеприятные слова в адрес рефери.

Ошибка тура

Детскую ошибку допустил в игре против «Зари» голкипер ЛНЗ Кучеренко. На 61-й минуте матча он зачем-то подарил мяч сопернику. А конкретно –Мичину, который передачей вывел на пустые ворота Будковского. Филипп не промахнулся.

Нули тура

«Колос» и «Ворскла» сыграли в «сухие» 0:0. «Гроссмейстерская» ничья, не иначе. В активе обоих оппонентов – один удар в створ ворот. В итоге все остались довольны.

Матч тура

В Житомире встретились «Полесье» и «Александрия». Хозяева борются за четвертое место, тогда как гости – за второе. Матч получился упорным. И интересным. В первой половине игры подопечные Руслана Ротаня вышли вперед. После сильного, а главное точного удара Калюжного мяч очутился в сетке ворот. В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве: второй «горчичник» получил Майсурадзе. Далее было много моментов как у одних, так и у других ворот. Но больше повезло гостям. На 78 минуте Цара коленом (!) отправил мяч в дальний угол ворот. Итого: после этой победы «Александрия» продолжает борьбу с «Динамо» за чемпионство, а «Полесье» осложнило себе задачу в борьбе за четвертое место.

Символическая сборная тура

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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mini.f
Дуже добре знаю Дмитра Кубряка. Знаю про його особисту трагедію - потрапив у полон до орків, але його вдалося обміняти. Дай Бог йому відійти від цієї моральної і фізичної травми. Але зараз про його суддівство. А воно було, на мій поглдяд, далеко від адекватного. Як мені розповідали другі арбітри, які добре його знають и судили ігри разом з ним, він дуже полюбляє гроші, особливо, коли йому іх пропонують перед грою. А Оболонь, яка перебуває в небеспечній зоні, зараз грошей не жалкують, щоб, не дай Боже, опинитись в 1 лізі.  Але не він один такий, футбол - це насамперед бізнес, де крутяться вели гроші. І якщо є можливість одним свистком в грі зробити результат за який тобі добре заплатять - то чому б і ні?
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