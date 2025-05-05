Уникальный сезон состоялся в одном из дивизионов Англии

Уникальным получился сезон в Национальной Лиге Юг в Англии.

До последнего тура за победу в чемпионате соревновались аж 6 команд.

И все в конечном случае решила разница забитых и пропущенных мячей.

89 – «Труро» (75:42)

89 – «Торки» (73:42)

88 – «Истборн Боро»

88 – «Уортинг»

86 – «Борем Вуд»

86 – «Доркинг»

«Труро» еще два года года назад играл в 7-м по рангу дивизионе Англии, а теперь завоевал право играть в Национальной Лиге Англии (5-й уровень).