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Англия
05 мая 2025, 11:20 |
353
2

Уникальный сезон состоялся в одном из дивизионов Англии

6 команд соревновались за победу, а все решила разница забитых и пропущенных мячей

05 мая 2025, 11:20 |
353
2
Уникальный сезон состоялся в одном из дивизионов Англии
ФК Труро

Уникальным получился сезон в Национальной Лиге Юг в Англии.

До последнего тура за победу в чемпионате соревновались аж 6 команд.

И все в конечном случае решила разница забитых и пропущенных мячей.

89 – «Труро» (75:42)
89 – «Торки» (73:42)
88 – «Истборн Боро»
88 – «Уортинг»
86 – «Борем Вуд»
86 – «Доркинг»

«Труро» еще два года года назад играл в 7-м по рангу дивизионе Англии, а теперь завоевал право играть в Национальной Лиге Англии (5-й уровень).

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Андрій Заліщук
Сильно, а це всього лиш 6 рівень англійських ліг, нам би таке в УПЛ
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Victor673256ua
Оце конкуренція. І все вирішили два м'ячі
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