Англия05 мая 2025, 11:20 |
353
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Уникальный сезон состоялся в одном из дивизионов Англии
6 команд соревновались за победу, а все решила разница забитых и пропущенных мячей
05 мая 2025, 11:20 |
353
2
Уникальным получился сезон в Национальной Лиге Юг в Англии.
До последнего тура за победу в чемпионате соревновались аж 6 команд.
И все в конечном случае решила разница забитых и пропущенных мячей.
89 – «Труро» (75:42)
89 – «Торки» (73:42)
88 – «Истборн Боро»
88 – «Уортинг»
86 – «Борем Вуд»
86 – «Доркинг»
«Труро» еще два года года назад играл в 7-м по рангу дивизионе Англии, а теперь завоевал право играть в Национальной Лиге Англии (5-й уровень).
🏆 WE’VE DONE IT!— Truro (C)ity FC (@TCFC_Official) April 26, 2025
❤️🖤 #WeAreTheCity pic.twitter.com/JCCI1l2YLG
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Комментарии 2
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Сильно, а це всього лиш 6 рівень англійських ліг, нам би таке в УПЛ
Оце конкуренція. І все вирішили два м'ячі
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