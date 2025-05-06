Реал хочет подписать контракт с обладателем ЗМ. Есть 2 ультиматума

Легендарный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может подписать новый контракт с королевским клубом, сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, руководство «сливочных» не против продолжить сотрудничество с 39-летним футболистом, но имеют к нему 2 требования.

Во-первых, хорват должен быть уверен, что у него все еще есть желание играть и бороться за мадридский «Реал», а во-вторых обладателя Золотого мяча 2018 просят пойти на снижение зарплаты.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 52 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что 10-м номером Луки Модрича хочет завладеть Арда Гюлер.