«Это видно». Алонсо обратился к Пересу после победы Реала над Сельтой
Потенциальный главный тренер сливочных расхвалил Арду Гюллера
В воскресенье, 4 мая, проходил матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».
Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
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По информации Defensa Central, после поединка главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, который является главным претендентом на аналогичную должность в мадридском «Реале», в личном разговоре с президентом королевского клуба Флорентино Пересом похвалил турецкого полузащитника Арду Гюлера:
«Он – лучший игрок матча. Он – звезда, это видно».
Гюлер в игре с «Сельтой» забил хороший гол и отдал ассист.
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