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  4. «Это видно». Алонсо обратился к Пересу после победы Реала над Сельтой
Испания
05 мая 2025, 11:59 |
984
0

«Это видно». Алонсо обратился к Пересу после победы Реала над Сельтой

Потенциальный главный тренер сливочных расхвалил Арду Гюллера

05 мая 2025, 11:59 |
984
0
«Это видно». Алонсо обратился к Пересу после победы Реала над Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В воскресенье, 4 мая, проходил матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации Defensa Central, после поединка главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, который является главным претендентом на аналогичную должность в мадридском «Реале», в личном разговоре с президентом королевского клуба Флорентино Пересом похвалил турецкого полузащитника Арду Гюлера:

«Он – лучший игрок матча. Он – звезда, это видно».

Гюлер в игре с «Сельтой» забил хороший гол и отдал ассист.

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Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Сельта Арда Гюлер Хаби Алонсо Флорентино Перес Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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