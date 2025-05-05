«Это видно». Алонсо обратился к Пересу после победы Реала над Сельтой

В воскресенье, 4 мая, проходил матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации Defensa Central, после поединка главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, который является главным претендентом на аналогичную должность в мадридском «Реале», в личном разговоре с президентом королевского клуба Флорентино Пересом похвалил турецкого полузащитника Арду Гюлера:

«Он – лучший игрок матча. Он – звезда, это видно».

Гюлер в игре с «Сельтой» забил хороший гол и отдал ассист.