Звезда Реала хочет получить культовый номер. Он занят легендой
Арда Гюллер станет десяткой королевского клуба, если уйдет Лука Модрич
Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер хочет получить 10-й номер в команде, сообщает издание El Gol Digital.
Однако, по информации источника, 20-летний футболист не будет настаивать на смене игрового номера, пока он занят легендарным хорватским хавбеком Лукой Модричем, который, как сообщалось ранее, может покинуть королевский клуб летом.
В сезоне 2024/25 Арда Гюлер провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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