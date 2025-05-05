Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Реала хочет получить культовый номер. Он занят легендой
Испания
05 мая 2025, 11:21 |
1674
2

Звезда Реала хочет получить культовый номер. Он занят легендой

Арда Гюллер станет десяткой королевского клуба, если уйдет Лука Модрич

05 мая 2025, 11:21 |
1674
2
Звезда Реала хочет получить культовый номер. Он занят легендой
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер хочет получить 10-й номер в команде, сообщает издание El Gol Digital.

Однако, по информации источника, 20-летний футболист не будет настаивать на смене игрового номера, пока он занят легендарным хорватским хавбеком Лукой Модричем, который, как сообщалось ранее, может покинуть королевский клуб летом.

В сезоне 2024/25 Арда Гюлер провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

По теме:
Ян Облак вошел в историю Ла Лиги
Реал завершил подписание мировой суперзвезды. Фабрицио Романо подтвердил
Легенда Реала назвал лучшего полузащитника мира
Арда Гюлер Лука Модрич игровой номер Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Франции и экс-игрок Реала продался за рубли и приедет в россию
Футбол | 05 мая 2025, 05:22 1
Легенда Франции и экс-игрок Реала продался за рубли и приедет в россию
Легенда Франции и экс-игрок Реала продался за рубли и приедет в россию

Клод Макелеле посетит террористическую страну

Наставник Бенфики: «В этой победе есть огромная заслуга Трубина»
Футбол | 05 мая 2025, 10:15 0
Наставник Бенфики: «В этой победе есть огромная заслуга Трубина»
Наставник Бенфики: «В этой победе есть огромная заслуга Трубина»

Бруну Лаже прокомментировал результат поединка с «Эшторилом»

«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
Футбол | 05.05.2025, 09:30
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Футбол | 05.05.2025, 03:13
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Бокс | 05.05.2025, 09:03
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Henriklarsson11
не буде наполягати на заміні поки Модріч не піде. Як шляхетно з його боку
Ответить
0
romeo_xai
Скоріше Мбаппе віддадуть 10ку. Турок ще сирий, не факт що в оренду умовну не піде, або не продадуть
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026
04.05.2025, 12:31 4
Хоккей
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 47
Футбол
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
04.05.2025, 06:23 46
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
03.05.2025, 22:31 3
Футбол
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
05.05.2025, 07:48 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
04.05.2025, 08:47 4
Бокс
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
04.05.2025, 00:39 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем