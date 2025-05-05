Василий КОБИН: «Надо отдать должное без 5 минут чемпиону»

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:4) в матче 27-го тура УПЛ:

– Что касается самой игры, то она у нас не получилась. Здесь нужно отдать должное «Динамо». Без пяти минут чемпион, играют надежно, быстро, комбинационно, создают очень много моментов. Не только нам это было, но и «Шахтеру» и другим командам. Меня где-то удивила у ребят, которые вышли с первых минут, неуверенность в своих силах, инертность. Я вижу по команде, что команде не хватает эмоций. Я надеялся на то, что выйдут молодые, и за счет своей борзости, наглости дадут эти эмоции, и мы можем на что-то рассчитывать с этой командой. Но есть уровень мастерства – и от этого никуда не денешься.

– Больше всего вы сегодня удивили заменой голкипера – посадили Паламарчука на скамейку запасных и бросили Жилкина в бой против «Динамо».

– Это был мой выбор. Потому что для нас это за 7-й день третья игра – просто психологически команда не может играть. Я это вижу по тренировочному процессу, при подготовке. И мне нужно было команду встряхнуть таким образом. Я очень рад за Антона, что он провел достаточно качественный матч, ему он пойдет на пользу, где-то какую-то уверенность получит. Ну и для Алексея, для тонуса – нужно набраться хороших эмоций, отдохнуть.

– Вы сказали, что подопечные чувствовали неуверенность. Но когда пропустили 4 – кажется, уже терять было нечего, и уверенность где-то появилась, несколько моментов создали неплохих.

– Здесь нужно понимать: вышли игроки, которые более опытные, более уверенные в своих силах. Вышли несколько лидеров команды, которые на себя брали инициативу и не боялись играть в футбол, создавали голевые моменты, могли забить, но не получилось. Я хочу увидеть, насколько молодые игроки готовы психологически к серьезному давлению. Потому что сейчас идут игры на вылет, и я просто должен понимать, кто готов работать под давлением.

– Насколько давление ощущается за 3 тура до завершения? Как настраиваете команду на эти матчи?

– Сейчас будем стараться сделать все от себя зависящее. Я как главный тренер буду стараться настроить игроков на эти 3 матча, потому что они будут ключевыми в этом чемпионате. Тут даже ничего больше комментировать и не стоит. Как они подойдут, как они подготовятся в тренировочном процессе и при подготовке к самой игре – покажет только время.