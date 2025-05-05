Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КОБИН: «Надо отдать должное без 5 минут чемпиону»
Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 11:04 |
276
0

Василий КОБИН: «Надо отдать должное без 5 минут чемпиону»

Главный тренер «Ингульца» прокомментировал поражение от «Динамо»

05 мая 2025, 11:04 |
276
0
Василий КОБИН: «Надо отдать должное без 5 минут чемпиону»
Василий Кобин

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:4) в матче 27-го тура УПЛ:

– Что касается самой игры, то она у нас не получилась. Здесь нужно отдать должное «Динамо». Без пяти минут чемпион, играют надежно, быстро, комбинационно, создают очень много моментов. Не только нам это было, но и «Шахтеру» и другим командам. Меня где-то удивила у ребят, которые вышли с первых минут, неуверенность в своих силах, инертность. Я вижу по команде, что команде не хватает эмоций. Я надеялся на то, что выйдут молодые, и за счет своей борзости, наглости дадут эти эмоции, и мы можем на что-то рассчитывать с этой командой. Но есть уровень мастерства – и от этого никуда не денешься.

– Больше всего вы сегодня удивили заменой голкипера – посадили Паламарчука на скамейку запасных и бросили Жилкина в бой против «Динамо».

– Это был мой выбор. Потому что для нас это за 7-й день третья игра – просто психологически команда не может играть. Я это вижу по тренировочному процессу, при подготовке. И мне нужно было команду встряхнуть таким образом. Я очень рад за Антона, что он провел достаточно качественный матч, ему он пойдет на пользу, где-то какую-то уверенность получит. Ну и для Алексея, для тонуса – нужно набраться хороших эмоций, отдохнуть.

– Вы сказали, что подопечные чувствовали неуверенность. Но когда пропустили 4 – кажется, уже терять было нечего, и уверенность где-то появилась, несколько моментов создали неплохих.

– Здесь нужно понимать: вышли игроки, которые более опытные, более уверенные в своих силах. Вышли несколько лидеров команды, которые на себя брали инициативу и не боялись играть в футбол, создавали голевые моменты, могли забить, но не получилось. Я хочу увидеть, насколько молодые игроки готовы психологически к серьезному давлению. Потому что сейчас идут игры на вылет, и я просто должен понимать, кто готов работать под давлением.

– Насколько давление ощущается за 3 тура до завершения? Как настраиваете команду на эти матчи?

– Сейчас будем стараться сделать все от себя зависящее. Я как главный тренер буду стараться настроить игроков на эти 3 матча, потому что они будут ключевыми в этом чемпионате. Тут даже ничего больше комментировать и не стоит. Как они подойдут, как они подготовятся в тренировочном процессе и при подготовке к самой игре – покажет только время.

По теме:
КУЧЕР: «Без Ракицкого в защите все плохо? Это наш уровень сейчас»
«Будете наказаны». Пресс-конференция Артеты после матча с Борнмутом
Ждет решения клуба. Украинский легионер готов вернуться в Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Динамо Василий Кобин пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Футбол | 05 мая 2025, 07:48 4
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер

Ламин против ухода Феррана Торреса

Довбик сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров
Футбол | 05 мая 2025, 11:05 0
Довбик сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров
Довбик сравнялся с Лукаку и Лаутаро Мартинесом в гонке бомбардиров

Форвард «Ромы» забил 12 голов в нынешнем сезоне итальянской Серии А

«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
Футбол | 05.05.2025, 09:30
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Бокс | 05.05.2025, 09:03
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке
Футбол | 05.05.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке
Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
03.05.2025, 14:47 144
Хоккей
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 51
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
03.05.2025, 22:31 3
Футбол
Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне
Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне
03.05.2025, 21:08
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 16
Футбол
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
03.05.2025, 18:46
Футбол
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
03.05.2025, 21:17 19
Теннис
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
04.05.2025, 19:10 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем