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  4. КУЧЕР: «Без Ракицкого в защите все плохо? Это наш уровень сейчас»
Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 10:45 |
259
0

КУЧЕР: «Без Ракицкого в защите все плохо? Это наш уровень сейчас»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал поражение от «Шахтера»

05 мая 2025, 10:45 |
259
0
КУЧЕР: «Без Ракицкого в защите все плохо? Это наш уровень сейчас»
ФК Черноморец. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:3) в матче 27-го тура УПЛ:

«Здесь комментировать много нечего. Мы видим, что разница в классе большая, очень большое индивидуальное мастерство игроков «Шахтера». Когда были силы еще, закрывались, терпели, но потом, когда пропустили, где-то уже потеряли концентрацию, может, не верили в свои силы и уже разбалансированность пошла, допустили ряд ошибок – в итоге 0:3.

Почему Бутко играет на разных флангах? Он играет на этих позициях из тех соображений, какие у нас есть игроки, от чего мы можем отталкиваться. Конечно, если бы у нас были исполнители такого плана, как Бутко, и слева, – он играл бы справа.

Без Ракицкого в защите все плохо? Я же говорю, это наш уровень такой сейчас. Если не хватает Ярослава – конечно, должен кто-то брать на себя ответственность, подсказывать, кричать, помогать. Но мы все молчим и друг на друга перекладываем какие-то обязанности, «моя хата с краю». Футбол – это командная игра, и надо играть командно прежде всего».

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Александр Кучер Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Шахтер пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Черноморец
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