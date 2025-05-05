КУЧЕР: «Без Ракицкого в защите все плохо? Это наш уровень сейчас»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:3) в матче 27-го тура УПЛ:

«Здесь комментировать много нечего. Мы видим, что разница в классе большая, очень большое индивидуальное мастерство игроков «Шахтера». Когда были силы еще, закрывались, терпели, но потом, когда пропустили, где-то уже потеряли концентрацию, может, не верили в свои силы и уже разбалансированность пошла, допустили ряд ошибок – в итоге 0:3.

Почему Бутко играет на разных флангах? Он играет на этих позициях из тех соображений, какие у нас есть игроки, от чего мы можем отталкиваться. Конечно, если бы у нас были исполнители такого плана, как Бутко, и слева, – он играл бы справа.

Без Ракицкого в защите все плохо? Я же говорю, это наш уровень такой сейчас. Если не хватает Ярослава – конечно, должен кто-то брать на себя ответственность, подсказывать, кричать, помогать. Но мы все молчим и друг на друга перекладываем какие-то обязанности, «моя хата с краю». Футбол – это командная игра, и надо играть командно прежде всего».