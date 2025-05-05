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  4. «Все хотят от меня большего». Довбик отреагировал на слова Раньери
Италия
05 мая 2025, 09:55 |
1987
0

«Все хотят от меня большего». Довбик отреагировал на слова Раньери

Артем понимает требование главного тренера «Ромы»

05 мая 2025, 09:55 |
1987
0
«Все хотят от меня большего». Довбик отреагировал на слова Раньери
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Клаудио Раньери

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик отреагировал на слова главного тренера «волков» Клаудио Раньери после матча 35-го тура Серии А против «Фиорентины» (1:0):

«Раньери хочет от меня большего? Я его понимаю, все хотят от меня большего. Я стараюсь отдавать максимум на поле. Иногда все получается, иногда - нет, но это футбол. Я стараюсь становиться лучше».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Артем Довбик Рома Рим Клаудио Раньери Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус Источник: RomaPress
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