«Все хотят от меня большего». Довбик отреагировал на слова Раньери
Артем понимает требование главного тренера «Ромы»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик отреагировал на слова главного тренера «волков» Клаудио Раньери после матча 35-го тура Серии А против «Фиорентины» (1:0):
«Раньери хочет от меня большего? Я его понимаю, все хотят от меня большего. Я стараюсь отдавать максимум на поле. Иногда все получается, иногда - нет, но это футбол. Я стараюсь становиться лучше».
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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