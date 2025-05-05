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  4. Флик вынес приговор. Звездный игрок покинет Барселону в конце сезона
Испания
05 мая 2025, 10:09 |
1934
0

Флик вынес приговор. Звездный игрок покинет Барселону в конце сезона

Ансу Фати в очередной раз разочаровал главного тренера

05 мая 2025, 10:09 |
1934
0
Флик вынес приговор. Звездный игрок покинет Барселону в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати, вероятнее всего, покинет клуб после завершения сезона, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер команды Ханси Флик и так хотел избавиться от 22-летнего футболиста, но последней каплей стала его игра в крайнем поединке Ла Лиги против «Вальядолида» (2:1) – игрок полностью разочаровал немца, чем, скорее всего, лишил себя шансов остаться в составе «сине-гранатовых».

В сезоне 2024/25 Ансу Фати провел 11 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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