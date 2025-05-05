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  4. Есть только одно условие. Довбик на грани сенсационного ухода из Ромы
Италия
05 мая 2025, 09:42 |
4492
5

Есть только одно условие. Довбик на грани сенсационного ухода из Ромы

«Жирона» подпишет нападающего, если не вылетит из Ла Лиги

05 мая 2025, 09:42 |
4492
5
Есть только одно условие. Довбик на грани сенсационного ухода из Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Каталонская «Жирона» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, руководство клуба считает подписание качественного форварда ключевым для развития клуба, поэтому они попытаются оформить трансфер 27-летнего футболиста, если сумеют сохранить прописку в Ла Лиге.

На данный момент «Жирона» идет на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков в 33 матчах.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артемом Довбыком интересуется «Реал Сосьедад».

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Рома Рим трансферы Жирона Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 5
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KIEWADIM
Ох і бред
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+4
jugulator
Може ним ще й Дніпро-1 цікавиться?
Ответить
+3
Burevestnik
вагома брехня...  йпрст...
Ответить
+2
Test
Новина хороша, тільки для 2022 року...
Ответить
+1
FootFoodBol
Все может быть, после удачного сезона и продажи ряда игроков, Жирона вернулась в серую обыденность, и явно испытывает ностальгию за звездным составом с пичичи. 
Ответить
0
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