Есть только одно условие. Довбик на грани сенсационного ухода из Ромы

Каталонская «Жирона» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, руководство клуба считает подписание качественного форварда ключевым для развития клуба, поэтому они попытаются оформить трансфер 27-летнего футболиста, если сумеют сохранить прописку в Ла Лиге.

На данный момент «Жирона» идет на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков в 33 матчах.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артемом Довбыком интересуется «Реал Сосьедад».