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Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
04.05.2025 22:30 – FT 2 : 1
Жил Висенте
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Португалия
05 мая 2025, 08:17 |
895
0

Спортинг вырвал победу на 90+4 и продолжает бороться с Бенфикой за титул

Куарежма забил победный гол на последних минутах встречи

05 мая 2025, 08:17 |
895
0
Спортинг вырвал победу на 90+4 и продолжает бороться с Бенфикой за титул
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Спортинг

4 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграли «Спортинг» и «Жил Висенте». Хозяева вырвали победу на последних минутах матча.

В первом тайме гости вышли вперед – пенальти реализовал 24-летний нападающий Андраде. «Спортинг» сумел забить только в конце встречи. На 81-й минуте Араухо сравнял счет, а на 90+4-й минуте Куарежма вырвал важную победу.

В чемпионате Португалии продолжается напряженная борьба за титул – и «Спортинг», и «Бенфика» набрали по 78 баллов и претендуют на итоговое первое место. Осталось сыграть всего два тура, но! 10 мая эти команды проведут матч в Лиссабоне, который с высокой вероятностью и решит судьбу чемпионства.

Чемпионат Португалии, 32-й тур. 4 мая

Спортинг Жил Висенте 2:1

Голы: Араухо, 81, Куарежма, 90+4 – Андраде, 26 (пен)

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуарду Куарежма (Спортинг Лиссабон).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Араухо (Спортинг Лиссабон).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Фелиш Коррея (Жил Висенте).
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чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Жил Висенте Максимилиано Араухо видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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