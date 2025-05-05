Спортинг вырвал победу на 90+4 и продолжает бороться с Бенфикой за титул

4 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграли «Спортинг» и «Жил Висенте». Хозяева вырвали победу на последних минутах матча.

В первом тайме гости вышли вперед – пенальти реализовал 24-летний нападающий Андраде. «Спортинг» сумел забить только в конце встречи. На 81-й минуте Араухо сравнял счет, а на 90+4-й минуте Куарежма вырвал важную победу.

В чемпионате Португалии продолжается напряженная борьба за титул – и «Спортинг», и «Бенфика» набрали по 78 баллов и претендуют на итоговое первое место. Осталось сыграть всего два тура, но! 10 мая эти команды проведут матч в Лиссабоне, который с высокой вероятностью и решит судьбу чемпионства.

Чемпионат Португалии, 32-й тур. 4 мая

Спортинг – Жил Висенте – 2:1

Голы: Араухо, 81, Куарежма, 90+4 – Андраде, 26 (пен)

Видеообзор матча: