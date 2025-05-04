Артем Довбик снова забил. Сколько голов у него теперь?
В матче «Рома» – «Фиорентина» очередным голом отметился Артем Довбик
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» дома переиграла «Фиорентину» со счетом 1:0.
Героем матча стал Артем Довбик, который забил победный гол.
Для украинского форварда «Ромы» этот гол стал уже 12-м в чемпионате.
Артем Довбик – третий среди украинцев-бомбардиров Серии А за всю историю:
Андрей Шевченко – 127
Руслан Малиновский – 27
Артем Довбик – 12
Артем Довбик также является третьим среди украинцев по количеству голов в топ-5 европейских чемпионатах:
1.Андрей Шевченко – 136.
2. Андрей Воронин – 53.
3. Артем Довбик – 36.
Артем Довбик в двух последних сезонах (голы во всех турнирах):
24 – «Жирона», 2023/24
17 – «Рома», 2024/25
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