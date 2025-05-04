Артем Довбик снова забил. Сколько голов у него теперь?

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» дома переиграла «Фиорентину» со счетом 1:0.

Героем матча стал Артем Довбик, который забил победный гол.

Для украинского форварда «Ромы» этот гол стал уже 12-м в чемпионате.

Артем Довбик – третий среди украинцев-бомбардиров Серии А за всю историю:

Андрей Шевченко – 127

Руслан Малиновский – 27

Артем Довбик – 12

Артем Довбик также является третьим среди украинцев по количеству голов в топ-5 европейских чемпионатах:

1.Андрей Шевченко – 136.

2. Андрей Воронин – 53.

3. Артем Довбик – 36.

Артем Довбик в двух последних сезонах (голы во всех турнирах):

24 – «Жирона», 2023/24

17 – «Рома», 2024/25