Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем Довбик снова забил. Сколько голов у него теперь?
Италия
04 мая 2025, 21:35 |
2323
1

Артем Довбик снова забил. Сколько голов у него теперь?

В матче «Рома» – «Фиорентина» очередным голом отметился Артем Довбик

04 мая 2025, 21:35 |
2323
1
Артем Довбик снова забил. Сколько голов у него теперь?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» дома переиграла «Фиорентину» со счетом 1:0.

Героем матча стал Артем Довбик, который забил победный гол.

Для украинского форварда «Ромы» этот гол стал уже 12-м в чемпионате.

Артем Довбик – третий среди украинцев-бомбардиров Серии А за всю историю:

Андрей Шевченко – 127
Руслан Малиновский – 27
Артем Довбик – 12

Артем Довбик также является третьим среди украинцев по количеству голов в топ-5 европейских чемпионатах:

1.Андрей Шевченко – 136.
2. Андрей Воронин – 53.
3. Артем Довбик – 36.

Артем Довбик в двух последних сезонах (голы во всех турнирах):

24 – «Жирона», 2023/24
17 – «Рома», 2024/25

По теме:
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Никогда этого не скрывали». В Роме сделали громкое заявление по Довбику
Победный гол. Известна оценка Довбика за матч с Фиорентиной
Фиорентина Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Фиорентина статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый трофей для Кейна. Бавария – чемпион Германии
Футбол | 04 мая 2025, 20:33 7
Первый трофей для Кейна. Бавария – чемпион Германии
Первый трофей для Кейна. Бавария – чемпион Германии

Мюнхенскому гранду на руку сыграла ничья «Байера»

Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 04 мая 2025, 09:35 6
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Немецкий тренер – о сезоне Ван Дейка

ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
Футбол | 04.05.2025, 19:56
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Футбол | 04.05.2025, 10:48
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Челси – Ливерпуль – 3:1. Синие обыграли красных. Видео голов и обзор
Футбол | 04.05.2025, 21:23
Челси – Ливерпуль – 3:1. Синие обыграли красных. Видео голов и обзор
Челси – Ливерпуль – 3:1. Синие обыграли красных. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
На сотку ацтаёт от раба Королевской. Сможет ли его догнать Довбик??
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
04.05.2025, 09:11 1
Бокс
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 7
Футбол
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 9
Футбол
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
03.05.2025, 01:57
Футбол
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
03.05.2025, 03:10 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
03.05.2025, 14:47 144
Хоккей
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем