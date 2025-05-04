Украина U-16 – Финляндия U-16. Анонс матча Турнира развития УЕФА

Во вторник, 6 мая, сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) сыграет во 2-м туре Турнира развития УЕФА против команды Финляндии U-16. По киевскому времени игра начнется в 17:30.

Украина U-16

В рамках этого турнира наша молодежка уже уступила сборной Греции со счетом 1:3. Единственный гол «сине-желтых» в том матче забил Егор Онищук, реализовав пенальти на 4-й минуте. Кроме Финляндии, в 3-м туре нас еще ждет молодежная команда Венгрии, игра с которой состоится 9 мая.

Финляндия U-16

Сине-белая команда является хозяином турнира и уже удачно начала свои выступления на нем – в 1-м туре коллектив одолел сборную Венгрии со счетом 2:0. В общей сложности финны набрали приличную форму – 4 победы в последних 5 поединках, хотя до этого им не удавалось победить в течение 7 матчей.

Личные встречи

Команды встречались между собой 1 раз в истории – еще в далеком 2012 году. Тогда наша сборная смогла одержать минимальную победу 0:1.

Интересные факты

Этот турнир станет первым для Александра Сытника во главе национальной команды. В интервью он рассказал, что за неимением времени со многими футболистами пришлось знакомиться из-за видеозвонка.

Этот турнир станет хорошей возможностью подготовиться к 1-му квалификационному раунду Чемпионата Европы, который состоится осенью.

Перед началом соревнований Александр Сытник сказал: «Многих ребят не отпустили клубы, а еще несколько кандидатов получили травмы. Этот сбор у нас будет как селекционный». Так что не следует ожидать сильнейшего подбора футболистов в нашей команде.

Возможный стартовый состав Украины

Столяренко – Панчишин, Шаповалов, Яблонский, Онищук – Дьячок, Ермак, Кожушко – Задорожный, Добровольский, Сердюк