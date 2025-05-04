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  4. Проклятие снято. Кейн мгновенно отреагировал на первый трофей в карьере
Германия
04 мая 2025, 20:48 |
2039
2

Проклятие снято. Кейн мгновенно отреагировал на первый трофей в карьере

Англичанин вместе с «Баварией» стал чемпионом Германии

04 мая 2025, 20:48 |
2039
2
Проклятие снято. Кейн мгновенно отреагировал на первый трофей в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В воскресенье, 4 мая 2025 года, состоялся матч 32-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Байером».

Игра закончились с ничейным счетом 2:2, что гарантировало мюнхенской «Баварии» статус чемпиона Германии в сезоне 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот трофей стал особенным для 31-летнего нападающего «Баварии» Гарри Кейна – до этого англичанин никогда не завоевывал командные титулы на профессиональном уровне, из-за чего фанаты даже начали шутить о наложенном на него проклятии.

Сразу после завершения матча, который гарантировал Кейну первый трофей в карьере, форвард опубликовал немногозначительную Stories в своем Instagram-аккаунте:

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Гарри Кейн Бавария эмоции Бундеслига чемпионат Германии по футболу трофеи
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Aleksandr Vorobiov
То что он не имел трофеев, это тупо его вина. Нужно было и дальше сидеть в тотенхеме, тогда точно ничего бы не выиграл 
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Mark4854590
Ну нарешті. А то аж шкода хлопця було)
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