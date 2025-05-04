Проклятие снято. Кейн мгновенно отреагировал на первый трофей в карьере
Англичанин вместе с «Баварией» стал чемпионом Германии
В воскресенье, 4 мая 2025 года, состоялся матч 32-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Байером».
Игра закончились с ничейным счетом 2:2, что гарантировало мюнхенской «Баварии» статус чемпиона Германии в сезоне 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Этот трофей стал особенным для 31-летнего нападающего «Баварии» Гарри Кейна – до этого англичанин никогда не завоевывал командные титулы на профессиональном уровне, из-за чего фанаты даже начали шутить о наложенном на него проклятии.
Сразу после завершения матча, который гарантировал Кейну первый трофей в карьере, форвард опубликовал немногозначительную Stories в своем Instagram-аккаунте:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец выделил Джервонту Дэвиса
Команда Клаудио Раньери продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов