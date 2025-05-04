Проклятие снято. Кейн мгновенно отреагировал на первый трофей в карьере

В воскресенье, 4 мая 2025 года, состоялся матч 32-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Байером».

Игра закончились с ничейным счетом 2:2, что гарантировало мюнхенской «Баварии» статус чемпиона Германии в сезоне 2024/25.

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Этот трофей стал особенным для 31-летнего нападающего «Баварии» Гарри Кейна – до этого англичанин никогда не завоевывал командные титулы на профессиональном уровне, из-за чего фанаты даже начали шутить о наложенном на него проклятии.

Сразу после завершения матча, который гарантировал Кейну первый трофей в карьере, форвард опубликовал немногозначительную Stories в своем Instagram-аккаунте: