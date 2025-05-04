Англия04 мая 2025, 19:59 | Обновлено 04 мая 2025, 21:28
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ВИДЕО. Курьезный автогол Куанса. Челси удвоил перевес над Ливерпулем
Преимущество синих в топ-матче АПЛ составляет два мяча
04 мая 2025, 19:59 | Обновлено 04 мая 2025, 21:28
293
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4 мая в 18:30 проходит центральный поединок 35-го тура Английской Премьер-лиги.
Команды Челси и Ливерпуль проводят игру на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ливерпуль досрочно стал чемпионом (82 очка), а Челси занимает 5-ю позицию (60).
Во втором тайме курьезный автогол провел Джарелл Куанса. Челси удвоил перевес над Ливерпуля (2:0).
ГОЛ! 2:0. Джарелл Куанса, 56 мин (автогол)
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