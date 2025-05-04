Украина. Премьер лига04 мая 2025, 19:47 |
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ВИДЕО. Почти нулевой угол. Цара удивительным образом забил Полесью
«Александрия» вновь вышла вперед
04 мая 2025, 19:47 |
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В воскресенье, 4 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».
Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 78-й минуте счет гостей вперед вывел Теди Цара.
❗️ ВИДЕО. Почти нулевой угол. Цара удивительным образом забил Полесью
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