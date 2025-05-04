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  4. ВИДЕО. Почти нулевой угол. Цара удивительным образом забил Полесью
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 19:47 |
489
0

ВИДЕО. Почти нулевой угол. Цара удивительным образом забил Полесью

«Александрия» вновь вышла вперед

04 мая 2025, 19:47 |
489
0
ВИДЕО. Почти нулевой угол. Цара удивительным образом забил Полесью
ФК Александрия. Теди Цара

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 78-й минуте счет гостей вперед вывел Теди Цара.

❗️ ВИДЕО. Почти нулевой угол. Цара удивительным образом забил Полесью

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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