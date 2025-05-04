Украина. Премьер лига04 мая 2025, 18:57 | Обновлено 04 мая 2025, 18:58
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ВИДЕО. Счет равный. На добивании удачно сыграл Батиста
Уругвайский нападающий забил свой 5-й гол за житомирский клуб
04 мая 2025, 18:57 | Обновлено 04 мая 2025, 18:58
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В воскресенье, 4 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».
Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 45+1-й минуте счет сравнял нападающий хозяев поля Факундо Батиста.
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