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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 18:57 | Обновлено 04 мая 2025, 18:58
490
0

ВИДЕО. Счет равный. На добивании удачно сыграл Батиста

Уругвайский нападающий забил свой 5-й гол за житомирский клуб

04 мая 2025, 18:57 | Обновлено 04 мая 2025, 18:58
490
0
ВИДЕО. Счет равный. На добивании удачно сыграл Батиста
ФК Полесье. Факундо Батиста

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45+1-й минуте счет сравнял нападающий хозяев поля Факундо Батиста.

❗️ ВИДЕО. Счет равный. На добивании удачно сыграл Батиста

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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