В воскресенье, 4 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

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На 45+1-й минуте счет сравнял нападающий хозяев поля Факундо Батиста.

❗️ ВИДЕО. Счет равный. На добивании удачно сыграл Батиста