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WTA
04 мая 2025, 19:12 | Обновлено 04 мая 2025, 19:21
365
1

Стародубцева примет участие в квалификации турнира WTA 1000 в Риме

Украинка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской

04 мая 2025, 19:12 | Обновлено 04 мая 2025, 19:21
365
1
Стародубцева примет участие в квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) примет участие в квалификационном раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

В полуфинале квалификации 25-летняя украинка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской (WTA 125).

В случае победы, в решающем поединке за право попасть в основную сетку престижного турнира, Стародубцева сыграет с победителем полуфинального противостояния между Марией Саккари (WTA 82) из Греции и француженкой Хлоэ Паке (WTA 124).

Поединок между Юлией Стародубцевой и Майей Хвалиньской запланирован на 5 мая (11:00 по Киеву). Ранее теннисистки на корте не встречались.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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