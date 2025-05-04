Стародубцева примет участие в квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Украинка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) примет участие в квалификационном раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.
В полуфинале квалификации 25-летняя украинка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской (WTA 125).
В случае победы, в решающем поединке за право попасть в основную сетку престижного турнира, Стародубцева сыграет с победителем полуфинального противостояния между Марией Саккари (WTA 82) из Греции и француженкой Хлоэ Паке (WTA 124).
Поединок между Юлией Стародубцевой и Майей Хвалиньской запланирован на 5 мая (11:00 по Киеву). Ранее теннисистки на корте не встречались.
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