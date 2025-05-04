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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 18:41 | Обновлено 04 мая 2025, 18:43
1328
0

ВИДЕО. Супергол! Калюжный открыл счет в матче с Полесьем

Украинский футболист отлично пробил из-за штрафной

04 мая 2025, 18:41 | Обновлено 04 мая 2025, 18:43
1328
0
ВИДЕО. Супергол! Калюжный открыл счет в матче с Полесьем
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 32-й минуте отличным ударом счет открыл полузащитник гостей Иван Калюжный.

❗️ ВИДЕО. Супергол! Калюжный открыл счет в матче с Полесьем

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Полесье - Александрия Иван Калюжный
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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