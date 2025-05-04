В воскресенье, 4 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

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На 32-й минуте отличным ударом счет открыл полузащитник гостей Иван Калюжный.

❗️ ВИДЕО. Супергол! Калюжный открыл счет в матче с Полесьем