Украина. Премьер лига04 мая 2025, 18:41 | Обновлено 04 мая 2025, 18:43
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ВИДЕО. Супергол! Калюжный открыл счет в матче с Полесьем
Украинский футболист отлично пробил из-за штрафной
04 мая 2025, 18:41 | Обновлено 04 мая 2025, 18:43
1328
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В воскресенье, 4 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».
Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 32-й минуте отличным ударом счет открыл полузащитник гостей Иван Калюжный.
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