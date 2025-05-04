Англия04 мая 2025, 18:39 | Обновлено 04 мая 2025, 19:57
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Челси забил Ливерпулю. Энцо Фернандес открыл счет уже на 3-й минуте
Синие вышли вперед в дебюте матча против красных
04 мая 2025, 18:39 | Обновлено 04 мая 2025, 19:57
206
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4 мая в 18:30 проходит центральный поединок 35-го тура Английской Премьер-лиги.
Команды Челси и Ливерпуль проводят игру на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ливерпуль досрочно стал чемпионом (82 очка), а Челси занимает 5-ю позицию (60).
Энцо Фернандес открыл счет для Челси уже на 3-й минуте, 1:0
ГОЛ! 1:0. Энцо Фернандес, 3 мин
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