Степаненко наблюдал. Эюпспор без украинца разгромно проиграл в чемпионате

4 мая, в воскресенье, в рамках 34-го тура чемпионата Турции состоялся матч «Самсунспор» – «Эюпспор».

Украинский полузащитник «Эюпспора» Тарас Степаненко не попал в стартовый состав, поэтому начал матч спортсмен с замены.

На радость своим фанатам «Самсунспор» разобрал соперника на детали, устроил разгром. В общей сложности хозяева наколотили три мяча и покинули поле в качестве триумфаторов. Степаненко просидел весь матч на скамейке запасных.

Победа в матче помогла «Самсунспору» закрепить свои позиции на четвертом месте (57 очков). «Эюпспор» так и остался на шестой позиции, отставая от зоны еврокубков на два пукта (50 очков).

Чемпионат Турции. 34-й тур, 4 мая

«Самсунспор» – «Эюпспор» – 3:0

Голы: Димата, 4, Чифт, 61, Мариус, 90+5