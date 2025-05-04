Степаненко наблюдал. Эюпспор без украинца разгромно проиграл в чемпионате
Тарас просидел матч на скамейке запасных
4 мая, в воскресенье, в рамках 34-го тура чемпионата Турции состоялся матч «Самсунспор» – «Эюпспор».
Украинский полузащитник «Эюпспора» Тарас Степаненко не попал в стартовый состав, поэтому начал матч спортсмен с замены.
На радость своим фанатам «Самсунспор» разобрал соперника на детали, устроил разгром. В общей сложности хозяева наколотили три мяча и покинули поле в качестве триумфаторов. Степаненко просидел весь матч на скамейке запасных.
Победа в матче помогла «Самсунспору» закрепить свои позиции на четвертом месте (57 очков). «Эюпспор» так и остался на шестой позиции, отставая от зоны еврокубков на два пукта (50 очков).
Чемпионат Турции. 34-й тур, 4 мая
«Самсунспор» – «Эюпспор» – 3:0
Голы: Димата, 4, Чифт, 61, Мариус, 90+5
Maç Sonucu 🔚— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) May 4, 2025
Reeder Samsunspor 3-0 ikas Eyüpspor’umuz#SAMvEYP pic.twitter.com/dqyLDeeHTW
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