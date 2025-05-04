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Чемпионат Турции
Самсунспор
04.05.2025 16:00 – FT 3 : 0
Эюпспор
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Турция
04 мая 2025, 18:14 | Обновлено 04 мая 2025, 18:20
100
0

Степаненко наблюдал. Эюпспор без украинца разгромно проиграл в чемпионате

Тарас просидел матч на скамейке запасных

04 мая 2025, 18:14 | Обновлено 04 мая 2025, 18:20
100
0
Степаненко наблюдал. Эюпспор без украинца разгромно проиграл в чемпионате
ФК Эюпсор

4 мая, в воскресенье, в рамках 34-го тура чемпионата Турции состоялся матч «Самсунспор» – «Эюпспор».

Украинский полузащитник «Эюпспора» Тарас Степаненко не попал в стартовый состав, поэтому начал матч спортсмен с замены.

На радость своим фанатам «Самсунспор» разобрал соперника на детали, устроил разгром. В общей сложности хозяева наколотили три мяча и покинули поле в качестве триумфаторов. Степаненко просидел весь матч на скамейке запасных.

Победа в матче помогла «Самсунспору» закрепить свои позиции на четвертом месте (57 очков). «Эюпспор» так и остался на шестой позиции, отставая от зоны еврокубков на два пукта (50 очков).

Чемпионат Турции. 34-й тур, 4 мая

«Самсунспор» – «Эюпспор» – 3:0

Голы: Димата, 4, Чифт, 61, Мариус, 90+5

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Тарас Степаненко чемпионат Турции по футболу Самсунспор Эюпспор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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