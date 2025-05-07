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  4. Это удар для Алонсо. Реал отказался выполнять его просьбу
Испания
07 мая 2025, 04:07 |
178
0

Это удар для Алонсо. Реал отказался выполнять его просьбу

Мадридцы считают, что трансфер Джонатана Та является нецелесообразным

07 мая 2025, 04:07 |
178
0
Это удар для Алонсо. Реал отказался выполнять его просьбу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Наставник «Байера» Хаби Алонсо уже в ближайшее время может возглавить мадридский «Реал».

Алонсо попросил руководство «Реала» трансфер центрбека «Байера» Джонатан Та. Однако «блакнкос» ему отказали. Флорентино Перес считает, что игровые качества Та не дотягивают до уровня мадридского клуба. У правления «королевского клуба» есть другие кандидаты на роль нового центрбека – долгое время на радаре мадридского «Реала» находится Уильяма Салиба из «Арсенала» и Ибрахим Конате из «Ливерпуля».

В этом сезоне на счету Джонатана Та 47 матчей, четыре гола и одна результативная передача. Им также интересуется «Барселона».

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Барселона Байер трансферы Хаби Алонсо Реал Мадрид Джонатан Та трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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