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Англия
04 мая 2025, 17:37 | Обновлено 04 мая 2025, 17:44
368
0

Центральный матч тура. Озвучены составы команд на игру Челси – Ливерпуль

Последний воскресный поединок в АПЛ начнется в 18:30

04 мая 2025, 17:37 | Обновлено 04 мая 2025, 17:44
368
0
Центральный матч тура. Озвучены составы команд на игру Челси – Ливерпуль

В воскресенье, 4 мая, будет проведен главный поединок 35-го тура Английской Премьер-лиги.

На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится противостояние между «Челси» и «Ливерпулем».

Начало матча запланировано на 18:30 по Киеву.

За час до игры тренеры обоих коллективов обнародовали стартовую одиннадцатку.

Стартовые составы команд на матч «Челси» – «Ливерпуль»

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Челси Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы Челси - Ливерпуль
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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