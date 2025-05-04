Центральный матч тура. Озвучены составы команд на игру Челси – Ливерпуль

В воскресенье, 4 мая, будет проведен главный поединок 35-го тура Английской Премьер-лиги.

На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится противостояние между «Челси» и «Ливерпулем».

Начало матча запланировано на 18:30 по Киеву.

За час до игры тренеры обоих коллективов обнародовали стартовую одиннадцатку.

Стартовые составы команд на матч «Челси» – «Ливерпуль»