Англия04 мая 2025, 17:37 | Обновлено 04 мая 2025, 17:44
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Центральный матч тура. Озвучены составы команд на игру Челси – Ливерпуль
Последний воскресный поединок в АПЛ начнется в 18:30
04 мая 2025, 17:37 | Обновлено 04 мая 2025, 17:44
368
0
В воскресенье, 4 мая, будет проведен главный поединок 35-го тура Английской Премьер-лиги.
На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится противостояние между «Челси» и «Ливерпулем».
Начало матча запланировано на 18:30 по Киеву.
За час до игры тренеры обоих коллективов обнародовали стартовую одиннадцатку.
Стартовые составы команд на матч «Челси» – «Ливерпуль»
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