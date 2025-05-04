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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 17:23 | Обновлено 04 мая 2025, 17:44
1524
0

В Шахтере отреагировали на слухи о начале переговоров с Тураном

«Горняки» опровергли информацию турецких СМИ

04 мая 2025, 17:23 | Обновлено 04 мая 2025, 17:44
1524
0
В Шахтере отреагировали на слухи о начале переговоров с Тураном
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

В расположении донецкого «Шахтера» отреагировали на слухи о начале переговоров с турецким тренером «Эюпспора» Ардой Тураном.

По информации источника, «горняки» открестились от этой информации, отрицая любые разговоры относительно контактов с турецким тренером.

Отмечается, что все мысли и усилия клуба сосредоточены на подготовке к финалу Кубка Украины. Игра против «Динамо» пройдет 14 мая на стадионе «Центральный» в Житомире.

В настоящее время донецкий клуб возглавляет Марино Пушич. Под его руководством «горняки» занимают третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 27 сыгранных матчей.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Арда Туран
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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