В Шахтере отреагировали на слухи о начале переговоров с Тураном

В расположении донецкого «Шахтера» отреагировали на слухи о начале переговоров с турецким тренером «Эюпспора» Ардой Тураном.

По информации источника, «горняки» открестились от этой информации, отрицая любые разговоры относительно контактов с турецким тренером.

Отмечается, что все мысли и усилия клуба сосредоточены на подготовке к финалу Кубка Украины. Игра против «Динамо» пройдет 14 мая на стадионе «Центральный» в Житомире.

В настоящее время донецкий клуб возглавляет Марино Пушич. Под его руководством «горняки» занимают третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 27 сыгранных матчей.