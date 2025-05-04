В Шахтере отреагировали на слухи о начале переговоров с Тураном
«Горняки» опровергли информацию турецких СМИ
В расположении донецкого «Шахтера» отреагировали на слухи о начале переговоров с турецким тренером «Эюпспора» Ардой Тураном.
По информации источника, «горняки» открестились от этой информации, отрицая любые разговоры относительно контактов с турецким тренером.
Отмечается, что все мысли и усилия клуба сосредоточены на подготовке к финалу Кубка Украины. Игра против «Динамо» пройдет 14 мая на стадионе «Центральный» в Житомире.
В настоящее время донецкий клуб возглавляет Марино Пушич. Под его руководством «горняки» занимают третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 27 сыгранных матчей.
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