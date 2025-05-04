Испания04 мая 2025, 16:33 |
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ВИДЕО. Отрыв сокращен. Хави Родригес забил в ворота Реала
Испанец забил в ворота мадридского гранда
04 мая 2025, 16:33 |
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В воскресенье, 4 мая, проходит матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».
Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.
На 69-й минуте голом отличился защитник гостей Хави Родригес. Счет на табло – 3:1.
❗️ ВИДЕО. Отрыв сокращен. Хави Родригес забил в ворота Реала
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