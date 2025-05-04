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  4. ВИДЕО. Отрыв сокращен. Хави Родригес забил в ворота Реала
Испания
04 мая 2025, 16:33 |
199
0

ВИДЕО. Отрыв сокращен. Хави Родригес забил в ворота Реала

Испанец забил в ворота мадридского гранда

04 мая 2025, 16:33 |
199
0
ВИДЕО. Отрыв сокращен. Хави Родригес забил в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Родригес

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

На 69-й минуте голом отличился защитник гостей Хави Родригес. Счет на табло – 3:1.

❗️ ВИДЕО. Отрыв сокращен. Хави Родригес забил в ворота Реала

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Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор Реал - Сельта Хави Родригес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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