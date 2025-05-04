ВИДЕО. Впервые за 13 месяцев. 65-миллионный трансфер МЮ забил гол

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 35-го тура Английской премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимает Брентфорд Комьюнити в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.

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Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе.

На 14-й минуте матча счет открыл полузащитник гостей Мэйсон Маунт. Англичанин, который перешел в «Манчестер Юнайтед» за 65 миллионов евро летом 2023 года, забил впервые с 30 марта 2024 года. Примечательно, что тогда он также отличился в гостевом матче с «пчелами».

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