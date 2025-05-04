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Испания
04 мая 2025, 16:12 | Обновлено 04 мая 2025, 16:23
265
0

ВИДЕО. Это разгром! Мбаппе сделал дубль в ворота Сельты

Французский нападающий забил свой второй гол в матче

04 мая 2025, 16:12 | Обновлено 04 мая 2025, 16:23
265
0
ВИДЕО. Это разгром! Мбаппе сделал дубль в ворота Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

На 49-й минуте голом вновь отличился забил французский форвард хозяев поля Килиан Мбаппе. Счет на табло – 3:0.

❗️ ВИДЕО. Это разгром! Мбаппе сделал дубль в ворота Сельты

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Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Килиан Мбаппе видео голов и обзор Реал - Сельта
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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