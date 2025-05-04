Испания04 мая 2025, 16:12 | Обновлено 04 мая 2025, 16:23
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ВИДЕО. Это разгром! Мбаппе сделал дубль в ворота Сельты
Французский нападающий забил свой второй гол в матче
04 мая 2025, 16:12 | Обновлено 04 мая 2025, 16:23
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В воскресенье, 4 мая, проходит матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».
Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.
На 49-й минуте голом вновь отличился забил французский форвард хозяев поля Килиан Мбаппе. Счет на табло – 3:0.
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