Где Степаненко? Обнародован состав команды Эюпсора на матч чемпионата

4 мая запланированы три поединка 34-го тура чемпионата Турции.

В одном из матчей претендент на еврокубки «Эюпсор» сыграет в гостях против «Самсунспора».

Согласно решению тренерского штаба гостей украинец Тарас Степаненко начнет матч со скамейки запасных. Последний раз Тарас появлялся на футбольном поле в 32-м туре чемпионата против «Ризеспора».

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Состав «Эюпсора» на матч с «Самсунспором»