Турция04 мая 2025, 15:51 | Обновлено 04 мая 2025, 16:07
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Где Степаненко? Обнародован состав команды Эюпсора на матч чемпионата
Команда украинца сыграет против «Самсунспора»
04 мая 2025, 15:51 | Обновлено 04 мая 2025, 16:07
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4 мая запланированы три поединка 34-го тура чемпионата Турции.
В одном из матчей претендент на еврокубки «Эюпсор» сыграет в гостях против «Самсунспора».
Согласно решению тренерского штаба гостей украинец Тарас Степаненко начнет матч со скамейки запасных. Последний раз Тарас появлялся на футбольном поле в 32-м туре чемпионата против «Ризеспора».
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Состав «Эюпсора» на матч с «Самсунспором»
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