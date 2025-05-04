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Турция
04 мая 2025, 15:51 | Обновлено 04 мая 2025, 16:07
299
0

Где Степаненко? Обнародован состав команды Эюпсора на матч чемпионата

Команда украинца сыграет против «Самсунспора»

04 мая 2025, 15:51 | Обновлено 04 мая 2025, 16:07
299
0
Где Степаненко? Обнародован состав команды Эюпсора на матч чемпионата
ФК Эюпсор. Тарас Степаненко

4 мая запланированы три поединка 34-го тура чемпионата Турции.

В одном из матчей претендент на еврокубки «Эюпсор» сыграет в гостях против «Самсунспора».

Согласно решению тренерского штаба гостей украинец Тарас Степаненко начнет матч со скамейки запасных. Последний раз Тарас появлялся на футбольном поле в 32-м туре чемпионата против «Ризеспора».

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Состав «Эюпсора» на матч с «Самсунспором»

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чемпионат Турции по футболу Самсунспор Эюпспор Тарас Степаненко стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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