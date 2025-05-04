В воскресенье, 4 мая, проходит матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.

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Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

На 39-й минуте после контратаки забил французский форвард хозяев поля Килиан Мбаппе. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Результативная контратака. Мбаппе забил в ворота Сельты