Испания04 мая 2025, 15:45 | Обновлено 04 мая 2025, 16:23
183
0
ВИДЕО. Результативная контратака. Мбаппе забил в ворота Сельты
Французский форвард отличился после передачи Джуда Беллингема
04 мая 2025, 15:45 | Обновлено 04 мая 2025, 16:23
183
0
В воскресенье, 4 мая, проходит матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».
Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.
На 39-й минуте после контратаки забил французский форвард хозяев поля Килиан Мбаппе. Счет на табло – 2:0.
❗️ ВИДЕО. Результативная контратака. Мбаппе забил в ворота Сельты
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 мая 2025, 13:30 12
Команда Максимова последнее слово еще не сказала
Футбол | 04 мая 2025, 09:35 6
Немецкий тренер – о сезоне Ван Дейка
Футбол | 04.05.2025, 16:28
Хоккей | 03.05.2025, 21:54
Футбол | 03.05.2025, 23:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.05.2025, 21:17 18
03.05.2025, 01:57
Теннис
03.05.2025, 03:10 3
02.05.2025, 17:06 22
03.05.2025, 14:47 144
03.05.2025, 22:31 3
04.05.2025, 00:39 2