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Испания
04 мая 2025, 15:37 | Обновлено 04 мая 2025, 16:22
1047
0

ВИДЕО. Фантастика! Гюлер забил супергол в ворота Сельты

Турецкому вингеру удался суперудар

04 мая 2025, 15:37 | Обновлено 04 мая 2025, 16:22
1047
0
ВИДЕО. Фантастика! Гюлер забил супергол в ворота Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

На 33-й минуте супергол забил турецкий вингер хозяев поля Арда Гюлер. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Фантастика! Гюлер забил супергол в ворота Сельты

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Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор Реал - Сельта Арда Гюлер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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