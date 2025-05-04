Испания04 мая 2025, 15:37 | Обновлено 04 мая 2025, 16:22
1047
0
ВИДЕО. Фантастика! Гюлер забил супергол в ворота Сельты
Турецкому вингеру удался суперудар
04 мая 2025, 15:37 | Обновлено 04 мая 2025, 16:22
1047
0
В воскресенье, 4 мая, проходит матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».
Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.
На 33-й минуте супергол забил турецкий вингер хозяев поля Арда Гюлер. Счет на табло – 1:0.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 03 мая 2025, 21:54 97
Команда завершила турнир на третьем месте
Теннис | 03 мая 2025, 21:17 18
Коко не сумела одолеть Арину в финале соревнований WTA 1000 в столице Испании
Бокс | 04.05.2025, 10:21
Бокс | 04.05.2025, 09:11
Футбол | 04.05.2025, 16:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.05.2025, 14:47 144
03.05.2025, 03:10 3
03.05.2025, 23:07 7
04.05.2025, 06:23 46
04.05.2025, 00:39 2
03.05.2025, 22:31 3
03.05.2025, 18:15 21
04.05.2025, 08:47 4