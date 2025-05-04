Украина. Премьер лига04 мая 2025, 15:42 | Обновлено 04 мая 2025, 16:35
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ВИДЕО. Вратарь ЛНЗ ошибся. Будковский сравнял счет
Во втором тайме команды начали забивать
04 мая 2025, 15:42 | Обновлено 04 мая 2025, 16:35
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4 мая в матче 27-го тура УПЛ встретились ЛНЗ из Черкасс и луганская «Заря».
В начале второго тайма хозяева поля открыли счет в матче, причем гол был забит Романом Вантухом в собственные ворота.
Однако «Заря» не осталась долго в роли догоняющей команды.
На 60-й минуте, воспользовавшись ошибкой голкипера ЛНЗ, «Заря» сравняла счет, автором гола стал Филипп Будковский.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
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