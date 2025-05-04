Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вратарь ЛНЗ ошибся. Будковский сравнял счет
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 15:42 | Обновлено 04 мая 2025, 16:35
479
0

ВИДЕО. Вратарь ЛНЗ ошибся. Будковский сравнял счет

Во втором тайме команды начали забивать

04 мая 2025, 15:42 | Обновлено 04 мая 2025, 16:35
479
0
ВИДЕО. Вратарь ЛНЗ ошибся. Будковский сравнял счет
ФК Заря. Филипп Будковский

4 мая в матче 27-го тура УПЛ встретились ЛНЗ из Черкасс и луганская «Заря».

В начале второго тайма хозяева поля открыли счет в матче, причем гол был забит Романом Вантухом в собственные ворота.

Однако «Заря» не осталась долго в роли догоняющей команды.

На 60-й минуте, воспользовавшись ошибкой голкипера ЛНЗ, «Заря» сравняла счет, автором гола стал Филипп Будковский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По теме:
От дроновых и ракетных атак Одессы пострадало немало футбольных людей
ВИДЕО. Отрыв сокращен. Хави Родригес забил в ворота Реала
Верес обратился к болельщикам относительно оскорблений в сторону судьи
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Роман Вантух видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Заря Филипп Будковский
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ошибка вратаря стоила очков. ЛНЗ не удержал победу над Зарей
Футбол | 04 мая 2025, 16:02 2
Ошибка вратаря стоила очков. ЛНЗ не удержал победу над Зарей
Ошибка вратаря стоила очков. ЛНЗ не удержал победу над Зарей

В целом невыразительной игре все решили отдельные детали

Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Теннис | 03 мая 2025, 21:17 18
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде

Коко не сумела одолеть Арину в финале соревнований WTA 1000 в столице Испании

Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Хоккей | 03.05.2025, 21:54
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Футбол | 04.05.2025, 06:23
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04.05.2025, 13:30
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
04.05.2025, 08:47 4
Бокс
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
03.05.2025, 01:57
Футбол
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
03.05.2025, 06:23 34
Хоккей
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
03.05.2025, 18:46
Футбол
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
04.05.2025, 00:39 2
Бокс
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
03.05.2025, 08:55 4
Футбол
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 7
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
03.05.2025, 05:49
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем