ВИДЕО. Вратарь ЛНЗ ошибся. Будковский сравнял счет

4 мая в матче 27-го тура УПЛ встретились ЛНЗ из Черкасс и луганская «Заря».

В начале второго тайма хозяева поля открыли счет в матче, причем гол был забит Романом Вантухом в собственные ворота.

Однако «Заря» не осталась долго в роли догоняющей команды.

На 60-й минуте, воспользовавшись ошибкой голкипера ЛНЗ, «Заря» сравняла счет, автором гола стал Филипп Будковский.

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